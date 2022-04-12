В WhatsApp решили ввести возможность рисовать прямо в приложении мессенджера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mk.ru.

Отмечается, что в приложении уже есть «карандаш» для рисования, но новое обновление приложения существенно расширит набор инструментов.

С новым обновлением пользователи смогут редактировать изображения и рисовать на них. Появятся три новых значка для карандаша, а также инструмент размытия.

Пока проводится тестирование в бета-сборке для iOS, опция уже доступна в некоторых странах. Позже она появится в новом обновлении мессенджера.