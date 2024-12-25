Помогут, поддержат и обучат

Сегодня в стране действуют 65 центров поддержки семьи (ЦПС). Они созданы для помощи казахстанцам в решении различных проблем. В ЦПС оказывают психологические, юридические, информационные консультации, содействие в трудоустройстве и повышении квалификации, жертвам бытового насилия выделяют временное жилье сроком до одного месяца.

Как отметила заместитель директора центра поддержки института семьи «Жанұя» Камшат Бельденова, принятие в апреле текущего года закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей стало важным шагом в укреплении института семьи и профилактики бытового насилия. Новая редакция внесла коррективы и в деятельность ЦПС – создана единая сеть центров и внед­рен кейс-менеджмент по решению вопросов семьи.

Центры осуществляют комплексную оценку ситуа­ции обратившихся, а также составляют и ведут индивидуальный план сопровождения семьи. В новом подходе акцент сделали на превентивных мерах. Для раннего выявления семей в тяжелой жизненной ситуа­ции были сформированы мобильные рабочие группы из числа специалистов профильных ведомств Министерства культуры и информации, Минтру­да, МВД, Минздрава.

Также для оперативнос­ти и удобства межведомственного взаимодействия госорганов разработано мобильное приложение. Оно представляет собой интегрированную модель предос­тавления социальных услуг. Кроме того, по поручению Главы государства с 1 января 2023 года внедрена Цифровая карта семьи – аналитическое решение, реализованное на Smart Data Ukimet, которое позволяет формировать и сегментировать списки семей по уровню их социального благополучия. После определения оценки уровня благосостояния семьи вне зависимости от существующих проблем в семье, требующих решений, таких как нехватка финансовых средств, незанятость, отсутствие профессиональных навыков, отсутствие жилья, проблемы со здоровьем и

т. д., Цифровая карта семьи имеет возможность предложить соответствующие проак­тивные государственные меры поддержки.

Как говорилось ранее, данные Цифровой карты семьи являются основанием для назначения положенных мер поддержки. После определения благосостояния семьи и положенных мер поддержки Цифровая карта семьи направляет соответствующее уведомление с предложением оказания проактивных государственных мер поддержек.

– Цифровая карта семьи является эффективным инструментом, направленным на поддерж­ку и развитие наших семей. Данный проект отражает наше стремление создать благоприятную и поддерживающую среду для всех наших граждан, – отметил управляю­щий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Бахтияр Жазыкпаев.

С момента вступления в силу закона количество центров поддержки семьи увеличилось с 33 до 65. В 2025–2027 годах планируется довести их число до 208. На сегодняшний день специалисты провели свыше 400 тысяч консультаций, для повышения компетенции сотрудников центров, а также для более слаженной работы мобильных групп во всех регионах проведены выезд­ные обучающие семинары-тренинги. Многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, лицам с инвалидностью, а также семьям,­ воспитывающим детей с инвалидностью, здесь предоставляют юридическую помощь, психологические консультации, обеспечивают социальное сопровож­дение каждой семьи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, по принципу «одного окна». Оказывается таким семьям и благотворительная помощь.