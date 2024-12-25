Помогут, поддержат и обучат

Итоги года
1
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Итоги деятельности цент­ров поддержки семьи и мобильных групп по раннему выявлению семей в тяжелой жизненной ситуации за 2024 год подвели в Астане.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в стране действуют 65 центров поддержки семьи (ЦПС). Они созданы для помощи казахстанцам в решении различных проблем. В ЦПС оказывают психологические, юридические, информационные консультации, содействие в трудоустройстве и повышении квалификации, жертвам бытового насилия выделяют временное жилье сроком до одного месяца.

Как отметила заместитель директора центра поддержки института семьи «Жанұя» Камшат Бельденова, принятие в апреле текущего года закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей стало важным шагом в укреплении института семьи и профилактики бытового насилия. Новая редакция внесла коррективы и в деятельность ЦПС – создана единая сеть центров и внед­рен кейс-менеджмент по решению вопросов семьи.

Центры осуществляют комплексную оценку ситуа­ции обратившихся, а также составляют и ведут индивидуальный план сопровождения семьи. В новом подходе акцент сделали на превентивных мерах. Для раннего выявления семей в тяжелой жизненной ситуа­ции были сформированы мобильные рабочие группы из числа специалистов профильных ведомств Министерства культуры и информации, Минтру­да, МВД, Минздрава.

Также для оперативнос­ти и удобства межведомственного взаимодействия госорганов разработано мобильное приложение. Оно представляет собой интегрированную модель предос­тавления социальных услуг. Кроме того, по поручению Главы государства с 1 января 2023 года внедрена Цифровая карта семьи – аналитическое решение, реализованное на Smart Data Ukimet, которое позволяет формировать и сегментировать списки семей по уровню их социального благополучия. После определения оценки уровня благосостояния семьи вне зависимости от существующих проблем в семье, требующих решений, таких как нехватка финансовых средств, незанятость, отсутствие профессиональных навыков, отсутствие жилья, проблемы со здоровьем и
т. д., Цифровая карта семьи имеет возможность предложить соответствующие проак­тивные государственные меры поддержки.

Как говорилось ранее, данные Цифровой карты семьи являются основанием для назначения положенных мер поддержки. После определения благосостояния семьи и положенных мер поддержки Цифровая карта семьи направляет соответствующее уведомление с предложением оказания проактивных государственных мер поддержек.

– Цифровая карта семьи является эффективным инструментом, направленным на поддерж­ку и развитие наших семей. Данный проект отражает наше стремление создать благоприятную и поддерживающую среду для всех наших граждан, – отметил управляю­щий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Бахтияр Жазыкпаев.

С момента вступления в силу закона количество центров поддержки семьи увеличилось с 33 до 65. В 2025–2027 годах планируется довести их число до 208. На сегодняшний день специалисты провели свыше 400 тысяч консультаций, для повышения компетенции сотрудников центров, а также для более слаженной работы мобильных групп во всех регионах проведены выезд­ные обучающие семинары-тренинги. Многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, лицам с инвалидностью, а также семьям,­ воспитывающим детей с инвалидностью, здесь предоставляют юридическую помощь, психологические консультации, обеспечивают социальное сопровож­дение каждой семьи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, по принципу «одного окна». Оказывается таким семьям и благотворительная помощь.

#поддержка #семья #помощь #цифровая карта #ЦПС

Популярное

Все
Все лучшее – детям!
Социальная поддержка населения в цифрах
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Финансовая грамотность растет
В ряде спортивных федераций сменились руководители
Жизнь после паводка
На Алаколь за счет государства
Успехи казахстанцев на мировых кортах
Холодец
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Чувствовать нерв времени
В Жамбылской области увеличены объемы аграрного экспорта
«Шабыт» – ода вдохновению
Переработаем бобы и соберем локомотивы
Дармовщине приходит конец
Глубинка становится ближе
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Солодку начали перерабатывать на юге
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
От Чиангмая до Астаны
Токаев высказал соболезнования Макрону
Два «золота» за два дня
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

Задача – обеспечить страну нефтью и газом
Переработаем бобы и соберем локомотивы
Глубинка становится ближе
В Жамбылской области увеличены объемы аграрного экспорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]