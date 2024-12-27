Помощь скорая без бюрократии

Ранее такие вопросы, как разработка инструкций, алгоритмов и регламентов в здравоохранении, а также утверждение номенклатуры специальностей и квалификационных характеристик для медработников, регулировались на уровне основного законодательства. Теперь эти вопросы будут решаться в рамках подзаконных актов, что значительно упростит процесс принятия решений.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, что зачастую на решение всех этих вопросов может понадобиться до двух лет, а это препятствует развитию отрасли, значит, получению гражданами действительно скорой медицинской помощи. Закон позволит отдельные положения вынести на уровень решения самого Минздрава – нормы об организации медпомощи или финансирования тех или иных затрат населения, например на транспортные услуги при получении медпомощи в республиканских центрах.

Одна из новелл законопроекта касается исключения компетенции Минздрава по утверждению стратегии цифровизации. У депутатов эта норма вызвала недоумение: все ведомства, отрас­ли и сферы цифровизируются, а Минздрав остается в стороне от этих процессов?

– Цифровизация – это один из главных векторов нашей политики. При этом становится неясно, какая будет дальнейшая судьба и политика построения единой цифровой системы здравоохранения, если такой функции у минис­терства не будет. В связи с этим возникает вопрос: как вносимые изменения повлияют на процесс цифровизации здравоохранения в целом? Как на сегодня организована работа по оцифровке всех этапов оказания медицинских услуг? Мы видим, что сейчас многие сервисы объединены в единую систему, но все еще остаются отдельные элементы, которые недос­тупны для граждан. Насколько будет обеспечена адресность, чтобы каждый гражданин видел, что ему оказываются эти услуги, и чтобы не было тех самых приписок, о которых мы все говорим? – спросил в связи с этим депутат Айдос Сарым.

Как выяснилось, Минздрав вов­се не отказывается от цифровизации – компетенция есть в Кодексе о здоровье народа и будет сохранена. Единственное, что изменится: функционал по разработке стратегии будет осуществляться в рамках положений Министерства здравоохранения. При необходимости эти положения будут расширяться, что позволит оперативнее и гибче реагировать на вызовы и потребности при внедрении изменений в стратегические документы. Таким образом, стратегия цифровизации здравоохранения в кодексе остается. Исключается только ее разработка. В целом сегодня медицинские информационные системы являются одними из самых масштабных в Казахстане, однако они разрознены.

– На это неоднократно указывали как медицинские организации, так и представители Парламента. В настоящее время на рынке работают 20 частных медицинских информационных систем и 17 систем Министерства здравоохранения. Все эти системы не интегрированы между собой, что создает поле для приписок. Это также затрудняет работу медицинских работников, которые вынуждены тратить большое количество времени на заполнение цифровых документов вместо клинической деятельности, – пояснила глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Она отметила, что в рамках поручений Главы государства планируется создать единую государственную информационную медицинскую систему.

– Уже реализованы несколько кейсов по интеграции информационных систем. Например, система лекарственного обеспечения была интегрирована с медицинскими информационными системами, что позволило оптимизировать работу врачей на 35–40 процентов. С 1 января планируется поэтапное внедрение единой системы оплаты медицинских услуг, которая обеспечит прозрачность денежных потоков в системе медицинского страхования, – сказала министр.

Важную норму принял Мажилис в рамках Закона «О почте». Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, национальный оператор почты сможет заниматься доставкой и хранением лекарств и медицинских изделий, прежде всего льготных.

Депутаты также ратифицировали протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также Протокол с поправками в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза.

Второе чтение прошел Закон «Об особом статусе города Туркестана» и сопутствующие ему поправки.

В завершение заседания спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги деятельности палаты. С начала года Мажилис принял ряд важных законодательных актов, в основе которых лежат поручения Главы государства, данные в посланиях, предвыборной программе, на Национальном курултае.

– В этом году в полной мере заработали конституционные нормы, направленные на установление социальной справедливости. Уже сегодня мы видим наглядные результаты от принятых законов – «Нацфонд – детям» и о возврате капитала. С начала года наши дети стали получать доходы на свои накопительные счета, а на незаконно выведенные активы по всей стране начали строить социальные объекты. Большим подспорьем для наших граждан станет инициатива Президента о внедрении единой добровольной накопительной системы «Келешек», – сказал Ерлан Кошанов.

Плюс к этому Мажилисом приняты нормы, расширяющие дос­туп к получению зарубежного образования. Теперь победители международных олимпиад и научных конкурсов получат возможность обучаться по международной программе «Болашак». Принят Парламентом большой блок законов, направленных на оздоровление казахстанского общества.

– Сегодня мы видим в действии закон об игорном бизнесе, нормы о запрете вейпов, – отметил спикер Мажилиса.

На законодательном уровне выполнено поручение Президента по дифференцированному подходу к наказанию за наркопреступления. Законом депутаты разграничили ответственность между производством и сбытом наркотиков. В то же время максимально усилили ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступ­лениям. Высоко оценен международным сообщест­вом закон о семейно-бытовом насилии: ООН выразила признательность Астане, назвав принятый закон «шагом вперед на пути искоренения гендерного насилия».

Отдельно Ерлан Кошанов отметил закон, направленный на снижение закредитованности в нашем обществе.

– В ходе этой сессии мы продолжили закладывать законодательную основу новой экономической политики. Нами принят новый Бюджетный кодекс. Им мы кардинально меняем отношение к бюджетным деньгам. Во главе угла бюджетного законодательства – рациональность, бережливость, актуальность их использования, – отметил глава Мажилиса.

В целом с начала этой сессии на рассмотрении палаты находились 106 законопроектов, 37 из них приняты, 19 законов подписаны Президентом.