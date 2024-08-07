Попались, фальшивомонетчики!

Общество
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор группе граждан, зарабатывавших на жизнь сбытом фальшивых долларов в крупных размерах. На скамье подсудимых оказались пять человек.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всем им предъявлено обвинение по статье УК РК, предполагаю­щей уголовную ответственность за изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег группой лиц по предварительному сговору неоднократно в крупном размере. Одного из подсудимых также обвинили в незаконном пересечении государственной границы.

В ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимые неоднократно сбывали в крупном размере поддельную иностранную валюту. Общая сумма составила 75 800 долларов, что по нынешнему курсу составляет более 34 млн тенге. Выяснилось также, что обвиненный в незаконном пересечении государственной границы делал это с фальшивыми долларами в кошельке.

Двое из подсудимых в содеянном признались, раскаялись и просили суд назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Остальные вину признали частично и просили их оправдать. При вынесении приговора суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства. Ими стали наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние, а также опасный рецидив преступлений в действиях одного из подсудимых.

По приговору суда одному осуж­денному предстоит провести в колонии шесть лет, остальным – по пять. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденными и их защитой.

#суд #Шымкент #фальшивомонетчики

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