Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил на брифинге об уголовных делах в отношении ряда чиновников. В основном они подоз­реваются либо уже осуждены за хищения бюджетных средств.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 23 июля Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес приговор в отношении должностных лиц отдела образования города Талдыкоргана. Они осуждены за создание организованной преступной группы, члены которой с января 2020-го по март 2023 года прис­воили более 4,5 млрд тенге.

Члены ОПГ незаконно перечисляли заработную плату физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета.

Организатора группы приговорили к 15 годам лишения свободы, остальным дали от 9 до 13 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Еще одно досудебное расследование завершено в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района Туркестанской области. Схема была аналогичной. В результате за три года государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Ранее «Казправда» уже писала о задержании чиновников из сферы спорта. К примеру, о том, что взят под стражу директор ТОО «ФК «Акжайык», стало известно еще в начале августа. Детали Данияр Бигайдаров сообщил в ходе брифинга.

Экс-чиновника подозревают в хищении 57 млн тенге, выделенных управлением физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области ТОО «ФК «Акжайык» для финансирования государственной программы Artsport.

На бумаге услуги оказывались, дети якобы тренировались, в рамках договора подушевого финансирования средства благополучно осваивались... Но это было далеко не так.

В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор в отношении президента федерации ОО «Жекпе-жек» Ерназара Алимбетова. Его признали виновным в подделке протоколов чемпионата мира по жекпе-жек, который проходил в Алматы в 2021 году.

Ерназару Алимбетову назначено наказание в виде штрафа в размере 3 692 000 тенге.

Кроме того, используя поддельные документы, Ерназар Алимбетов подавал заявки на присвоение спортивных званий мастера спорта международного класса и заслуженного тренера Республики Казахстан лицам, не имеющим никакого отношения к спорту. А известно об этом стало в ходе мониторинга социальных сетей, когда Антикор изучил видеообращение бойца смешанных единоборств Армана Ашимова, заявившего о необоснованном присвое­нии лжеспортсменам спортивных званий. По представлению агентства этих званий их потом лишили.

17 июля Межрайонный суд по уголовным делам столицы вынес приговор в отношении руководителя административно-хозяйственного отдела РГКП «Центр олимпийской подготовки «Астана».

Его признали виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве представителя ОО «Елге қамқор» к даче взятки в сумме 600 тыс. тенге за подписание актов выполненных работ в рамках заключенного договора о государственных закупках.

Топ-менеждеру назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил.

По итогам внешнего анализа коррупционных рисков Антикор рекомендовал Министерству туризма и спорта ратифицировать международные стандарты об ответствен­ности в сфере спорта, централизовать финансирование и внедрить Нацио­нальную цифровую платформу Е-sport. Она представляет собой единое хранилище данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях, что позволяет в значительной мере минимизировать коррупционные схемы.