Поправки в 13 статей КоАП одобрил Мажилис

Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, разработанные в целях реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр юстиции Канат Мусин, целью законопроекта является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания в части создания Конституционного Суда, модернизации выборного процесса и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

В целом, законопроектом предусматривается внесение поправок в 13 статей КоАП.

Так, в связи с созданием Конституционного Суда предлагаются уточняющие поправки в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его члены на предмет их замены на Конституционный Суд и его судей.

Кроме того, в реализацию положений проекта Конституционного закона о Конституционном Суде предлагается ввести административную ответственность за проявление неуважения к Конституционному Суду. При этом санкцию предлагается установить по аналогии с действующей санкцией за проявление неуважения к общим судам.

В законопроекте предусмотрены уточняющие поправки по корректировке наименования Счетного комитета на Высшую аудиторскую палату. В целях корреспондирования составов административных правонарушений, касающихся проведения предвыборной агитации и распространения агитационных материалов с поправками в Конституционный закон о выборах, в законопроекте предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП.

«В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через

онлайн-платформы. Последнее связано с тем, что в рамках поправок в Конституционный закон о выборах предлагается разрешить проведение предвыборной агитации через онлайн-платформы и установить обязанность пользователей онлайн-платформы воздерживаться от распространения материалов, заведомо порочащих честь и достоинство кандидатов, политических партий, по аналогии со СМИ», - пояснил глава Минюста.