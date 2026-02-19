Продажа почки за 13 млн тенге: житель Туркестанской области попал под амнистию

Суд
65
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мужчина пытался поправить финансовое положение радикальным способом

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Туркестанском городском межрайонном суде впервые рассмотрено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные сделки в отношении органов живого человека для трансплантации либо иного использования», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда 

Подсудимый с целью продажи собственной почки в феврале 2025 года разместил объявление в Telegram.
Впоследствии он встретился с лицом под условным именем «А», действовавшим в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, и договорился о продаже органа за 13 млн тенге. При получении части оговоренной суммы – 5 млн тенге наличными – он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде подсудимый пояснил, что на совершение данного поступка его подтолкнули тяжелое материальное положение.

«С учетом того, что совершенное деяние относится к преступлениям средней тяжести и вред не причинен, суд применил Закон РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК» и 5 февраля 2026 года освободил подсудимого М. от уголовной ответственности с прекращением производства по делу», – проинформировали в региональном суде.

 

#Туркестанская область #продажа #попытка #амнистия #почка

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Сахарный завод работает стабильно
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Историческая возможность выбрать будущее
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Мост, который нужен «заранее»
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Время благих деяний и благочестия
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Нацелены на углубление кооперации
Поиграй со мной!
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Открытый и содержательный разговор
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Семейное фото
Сбои в доставке газет в села могут привести к «информационной изоляции» целых территорий – сенатор
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Собственника СМИ оштрафовали за незаконный опрос общественн…
Аэропорт Семея оштрафовали за завышение цен на авиатопливо
Привязала к батарее и избила сына: суд вынес решение по жит…
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе и планах суд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]