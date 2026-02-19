Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Туркестанском городском межрайонном суде впервые рассмотрено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные сделки в отношении органов живого человека для трансплантации либо иного использования», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда

Подсудимый с целью продажи собственной почки в феврале 2025 года разместил объявление в Telegram.

Впоследствии он встретился с лицом под условным именем «А», действовавшим в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, и договорился о продаже органа за 13 млн тенге. При получении части оговоренной суммы – 5 млн тенге наличными – он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде подсудимый пояснил, что на совершение данного поступка его подтолкнули тяжелое материальное положение.