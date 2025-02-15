Попытка переброса не удалась
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Возле учреждения № 60 департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области задержан гражданин, который пытался «доставить» мобильные телефоны осужденному на территорию тюрьмы. Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации департамента Данагуль Достанова, инцидент произошел возле основного ограждения учреждения. В момент попытки перебросить запрещенные предметы мгновенно сработали сотрудники оперативного отдела, которые в качестве подозреваемого задержали гражданина Д. В ходе проверки у него изъяли четыре мобильных телефона, пять зарядных устройств и наушники.