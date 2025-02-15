Попытка переброса не удалась

Как отметил начальник учреждения подполковник юстиции Максут Отетлеуов, по данному факту составлен административный протокол по статье 481 Кодекса РК об административных правонарушениях, материалы дела направлены в суд.

– Попытка пронести запрещенные предметы на территорию пенитенциарного учреждения является правонарушением и предусматривает меры наказания, – подчеркнул Максут Отетлеуов. – Для профилактики подобных противоправных действий в учреждении регулярно проводятся оперативные проверки, усиливаются меры безопасности. Несмотря на постоянные напоминания и призывы администрации соблюдать требования закона, родственники и знакомые осужденных не оставляют попыток скрытной передачи запрещенных предметов. Одни прячут их в еде, другие – в подошве обуви. К таким правонарушителям применяются санкции. Незнание закона не освобож­дает их от ответственности.