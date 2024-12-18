«Попытки подкупа сотрудников полиции продолжаются»: МВД обратилось к казахстанцам

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Министерство призвало соблюдать закон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД напомнили, что действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД.

Несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжаются. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток.

«В Астане гражданин оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности. В Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело передано в суд», – привели пример блюстители закона. 

Министерство призвало соблюдать закон и не совершать действий, которые могут привести к уголовной или адмответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость, мы построим общество, где царят порядок и справедливость.

#полиция #закон #видеокамеры #подкуп

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