«Пора брать ответственность» – эксперт призвал молодежь участвовать в референдуме

Конституционная реформа
71

Политобозреватель Газиз Абишев в ходе экспертной платформы КИСИ «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», рассказал о важности новой Конституции для казахстанской молодежи, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, новый Основной закон – это долгосрочный проект, реализовывать который предстоит именно нынешним студентам и молодым специалистам.

«Конституция очень важна для казахстанской молодежи, потому что в предстоящие десятилетия именно молодым людям предстоит строить свою жизнь в тех конституционных рамках, которые задает новый Основной Закон», – сказал он.

Эксперт также выделил прогрессивный характер казахстанских реформ, создающих правовое преимущество для граждан.

«Нужно понимать, что новая Конституция дает очень много возможностей и гарантий в сфере образования, развития науки, реализации своих гражданских прав», – подчеркнул Абишев.

Политобозреватель отмечает резкий контраст с прошлыми десятилетиями, когда конституционные реформы проходили мимо населения, ограничиваясь лишь голосованием в высших эшелонах власти.

«В 2007 и 2016 годах вопросы масштабных поправок решались в стенах Парламента: собирались депутаты, принимали их, и народ даже не замечал, что Конституция существенным образом изменилась. Сегодня, в 2026 году, предлагается прийти и собственными руками пощупать эти самые бюллетени», – сказал он.

Особое внимание уделяется тому, подчеркнул спикер, что проект нового Основного Закона стал результатом диалога, а не директивой сверху – многие правки были внесены после широкого обсуждения и предложений со стороны общества.

В завершение обозреватель призывает молодежь не просто проявить активность, а взять ответственность за страну через прямое волеизъявление.

«Молодежи нужно уже сейчас учиться управлять страной, брать судьбу страны в свои руки и принимать участие в этом референдуме. И принимать то решение, которое они считают наиболее правильным», – резюмировал он.

 

#молодежь #реформа #конституция

