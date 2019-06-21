Пора поднять планку общения

Всего же в программе соревнований – 40 видов спорта. Турнирная таблица меняется едва ли не каждый день, и сегодня мы можем среди 17 команд-участниц выделить явных лидеров. Впереди сборные трех наших городов-миллионников – Алматы, Шымкента и Нур-Султана, уже выигравших соответственно более 70, 50 и 40 золотых медалей. В число фаворитов также входят команды Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, имеющих в активе от 20 до 40 высших наград.

Да, во главу угла нынче поставлено количество завоеванных участниками медалей, по их количеству и ведется командный зачет. Вроде все логично: на зимних и летних Олимпийских играх тот же принцип. Только задачи у спартакиад и олимпиад несколько отличаются друг от друга. На Олимпийских играх главное – выя­вить чемпионов, на спартакиадах – популяризировать спорт в регионах страны. Но итоговым маркером и на тех стартах, и на других выбран один показатель – количество добытого «золота», «серебра» и «бронзы».

Может, никаких здесь нет противоречий и подводных камней? Но в том-то и дело, что есть, и весьма существенные. Отчего, как вам кажется, в мужском спартакиадном турнире по баскетболу выступили всего 4 команды из 17 регио­нов страны? Что, баскетбол у нас больше нигде не культивируется? В него не играют ни в Алматы, ни в Нур-Султане? Напротив, это самые баскетбольные города страны с выходом не только на Национальную лигу чемпионата РК, но и международную арену. В баскетбол играют все, но спартакиада для большинства регионов оказалась неинтересна. Почему? Так это элементарно. Возьмем, допустим, пулевую стрельбу. Там победу одержали снайперы Шымкента, выигравшие в разных упражнениях 18 золотых медалей. Команда Алматы финишировала на 2-м месте с «уловом» в 12 высших наград. И кто сказал, что эти регионы заинтересованы выступить в турнире по баскетболу, в котором разыгрывается только одна золотая медаль? В стрельбе (плавании, легкой атлетике) один участник может принести своей команде несколько медалей, а в баскетболе (волейболе и других игровых видах спорта) всего одну медаль могут получить, условно говоря, 12 игроков.

Так стоит ли формировать такую многочисленную команду, готовить ее, командировать в дальние края, оплачивать поезд, проживание и питание ради виртуальной одной золотой медали? Ответ очевиден и понятен руководителям спорта на местах. Вот они и забывают о «популяризации», экономят на неучастии в спартакиадном турнире. И если фаворитам многомесячной гонки не очень сильно нужна бас­кетбольная золотая медаль, то аутсайдерам (в чьем регионе и нужно популяризировать игру Гулливеров) вообще не «светит» никакая награда. Понятно, что при таком зачете «никто не хотел выступать».

Если б у автора был хотя бы один, но точный ответ на вопрос: «А как тогда считать командный зачет?», я бы не дожидался середины спартакиады, чтобы его огласить. Готовя этот материал, я пообщался со знающими людьми, десятками лет работавшими в республиканском спорте и понимающими специфику комплексных соревнований. Они тоже на мой вопрос сразу же признавали: «Очень непросто выбрать самый рациональный, справедливый способ определения победителя спартакиады. Но искать надо». Добавлю: надо искать нынешним спортивным руководителям, а не предыдущим, которые в стародавние времена этот вопрос решили максимально положительно.

И они тоже хотели выдавать баскетболистам 12 золотых медалей и столько же в зачет присуждать региону-победителю. А не одну, которая потом пойдет в копилку команде. Но в этом случае с 22 футбольными золотыми медалями какой-нибудь регион может еще 4 года не развивать остальные виды спорта, оставаясь формально успешным в комплексных состязаниях. Так что на этом, казалось бы, привлекательном пути нам успеха в своих изысканиях тоже не добиться.

В советские времена на Спартакиадах народов СССР учитывались результаты не только трех сильнейших, но брался зачет по первым восьми участникам. Уверен, что при такой постановке дел и у нас в баскетбол приехали бы играть больше команд: пусть все еще не за медалями, а просто за зачетными очками.

В стародавней истории были и такие находки, как вычисление зачета не только по итогам соревнований на самой Спартакиаде народов СССР, но и с некоторым коэффициентом по Молодежным играм, Спартакиадам школьников СССР. А еще было правило выдавать чемпионам и призерам в некоторых видах спорта не только спартакиадные медали, но и награды чемпионатов Советского Союза. Получался двойной стимул – в одном соревновании побороться за звания и победителя Спартакиады народов СССР, и чемпиона страны.

Можно, в конце концов, из 40 видов спорта, включенных в программу республиканской спартакиады, обозначить 15–20 обязательных, на которые участники не будут иметь возможности отлынивать. И, наконец, когда-то на комплексных состязаниях в Семипалатинской области тогдашним организатором тамошней физкультурной организации железнодорожников Семеном Песельником был введен дополнительный – двойной – коэффициент для ряда не столь популярных в «Локомотиве» видов спорта. И вмиг на кортах поя­вились деповские команды по большому теннису и некоторым другим видам спорта.

Вот и у нас что-то надо думать с дальнейшим комплексным зачетом. По одним медалям мы не получим полной картины развития спорта в регионах, хотя и такой однобокий просчет не искажает общей ситуации в этой отрасли. Впереди, и вполне заслуженно, идут крупнейшие города с более современной спортивной базой, опытными тренерами, самыми сильными атлетами. Они победят при любой формуле подсчета очков, но чтобы не обделить середняков и аутсайдеров, заинтересовать их в учас­тии и борьбе на спартакиаде, в дальнейшем нужно продумать, как поднять планку в общении именно с ними.

…В июне нам осталось узнать победителей и призеров V Спартакиады Казахстана в мужском гандболе (соревнования намечено провести в Караганде), велошоссе (Алматы) и прыжкам в воду (Нул-Султан).