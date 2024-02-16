Востребованные онлайн-курсы для безработных назвали в Минтруда

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Более 11 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, с начала года 11,2 тысяч граждан, из которых порядка 5,7 тысяч безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

С момента запуска на платформе опубликовано 475 курсов по различным направлениям, из них 241 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore и Fluent Education с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

— Наиболее востребованные курсы за январь - «профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении», «основы экологической безопасности», «продавец», «финансовая грамотность», «работа с детьми дошкольного возраста — отметили в ведомстве.

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям - в сферах проживания и питания, строительства и ЖКХ, социального обслуживания, финансов и бухучета, информационных технологий и других.

Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «онлайн обучение» на enbek.kz.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

— По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников работодатель будет видеть сертификаты, — пишут в  пресс-релизе.

Размещение онлайн курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

— Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео - и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями. Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения, — заключили в ведомстве.

Напомним, с декабря прошлого года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek.

#обучение #безработные #госплатформа

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