Преданные болельщики в с флагами и цветами заранее собрались в воздушной гавани в ожидании прилета фигуриста

Фото: акимат Алматы

В международном аэропорту Алматы прошла теплая и эмоциональная встреча олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, вернувшегося на родину после исторического триумфа в Милане, сообщает Kazpravda.kz

Сотни поклонников, военный оркестр создали атмосферу настоящего национального праздника, приветствуя в первого в Казахстане обладателя золотой олимпийской медали в мужском одиночном катании.

Самым запоминающимся моментом торжества стал подарок от известной художницы Асель Сабыржановой: она лично вручила Михаилу уникальное произведение искусства – детализированный ковер с его портретом, символизирующий переплетение спортивного мастерства и национальных традиций. Свою новую творческую работу она посвятила триумфу казахстанского фигуриста, сенсационно завоевавшего олимпийское золото в Италии.

Растроганный атлет признался, что такая поддержка соотечественников и знаки внимания многое значат для него.

Несмотря на усталость после напряженных соревнований, чемпион уделил время каждому, подчеркнув, что именно в Алматы он черпает силы для новых свершений, даже если сейчас ему необходим временный перерыв в соревновательном графике для восстановления сил.