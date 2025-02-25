Порядка 10 тыс. опросов среди военнослужащих по изучению морально-психологического климата провели военные психологи

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В рамках совершенствования воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях Пограничной службы совместно с Главной военной прокуратурой, Министерством обороны и Национальной гвардией реализуется программа «Береги жизнь», направленная на профилактику лудомании, суицида и других негативных проявлений среди военнослужащих

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Об этом сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель Директора Пограничной службы КНБ РК Серик Рахимов.

В частности, увеличена на 138 единиц штатная численность офицеров-воспитателей, что способствует укреплению воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях. В учебных центрах дополнительно введены 66 должностей воспитателей, 40 единиц психологов, в том числе полиграфологов для качественного изучения солдат срочников, призываемых на службу.

«В прошлом году военными психологами проведены10 тысяч опросов среди военнослужащих по изучению морально-психологического климата, а также направленных на улучшение социально-бытовых условий службы», - отметил замдиректора Погранслужбы.

Кроме того, по словам Серика Рахимова, положительные результаты имеет и внедрение с 2023 года прохождение воинской службы солдатами срочной службы по территориальному принципу, а также отдельное несение службы между новобранцами и старослужащими.

«То есть они не соприкасаются по службе друг с другом, что минимизирует возникновения возможных конфликтов. Также командирами за ними ведется круглосуточный контроль. К каждому подбирается индивидуальный подход, с учетом их характера. Прививается корпоративные ценности, дух единства и братства», - добавил представитель Погранслужбы.

Постоянно укрепляется взаимодействие с Комитетом солдатских матерей, для воспитания молодежи привлекаются представители ветеранской организации «Застава тарландары».

В школах приграничных районов создано 375 специальных кружков «Жас Шекарашы», в которых состоят более 7000 учеников.

#армия #опрос #солдат #психология

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