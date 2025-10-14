Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики

25 октября в Казахстане отметят национальный праздник – День Республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь этого знаменательного дня в Астане запланировано проведение порядка 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т.д. В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. В эти дни в организациях образования проводятся круглые столы, дебатные турниры, выставки, встречи с известными людьми, конференции, творческие конкурсы, конкурсы эссе и чтецов, различные патриотические челленджи.

С 1 по 22 октября в столице продолжаются еженедельные встречи с писателями в рамках проекта "Қаламгер ұстаханасы".

С 10 по 31 октября в столице будет работать книжная выставка "Қазақстан туған елім – Ұлы өлкем".

16 октября Центр гражданских инициатив организует семинар на тему "Формирование гражданской идентичности: роль национальных ценностей".

16-17 октября состоятся соревнования по волейболу среди преподавателей на Кубок акима района «Сарыарка». В этот же день, пройдет спартакиада по национальным играм среди преподавателей.

17 октября в школе-лицее № 50 "Қазғарыш" имени Райымбек батыра будет проводиться городской этап республиканского конкурса искусств "Асыл мура".

17 октября в общеобразовательной школе №117 состоится конкурс патриотических песен «Қазағым деп соғады жүрегім».

В этот же день в районе «Нұра» пройдет акция «Жанашыр жүрек» по раздаче продуктовых корзин социально уязвимым слоям населения.

18 октября в ледовом дворце "Барыс Арена" пройдет Республиканский турнир по казахской борьбе "Қазақстан Барысы", который соберет сильнейших палуанов со всей республики. В этот день в Паралимпийском тренировочном центре организуют открытый турнир по бочча.

Кроме того, 18 октября состоится открытый турнир по Пенчак Силату среди взрослых, молодежи и юношей (ул. Сығанақ, 64/1), а также показ художественного исторического кино в ТРЦ "Азия парк" в рамках акции "Republic Day".

18 и 19 октября в Астане пройдет открытый турнир "Спорт против наркотиков". Участие в нем примут юноши и молодежь в возрастных категориях 12-13, 14-15, 16-17 и 18-21 лет.

19 октября пройдут соревнования по волейболу среди учителей школ района Алматы.

20 октября Центр социального обслуживания "Шарапат" организует для своих подопечных литературно-просветительский час на тему "35-летие Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан". В этот же день КГУ "Руханият" проведет круглый стол "Отаным менің Қазақстан".

20 октября в районе Есиль пройдет патриотический урок «Независимый Казахстан» совместно с Национальной академической библиотекой Республики Казахстан с участием творческих коллективов.

Также 20 октября пройдет урок дискуссионного клуба "Мәміле" в Доме дружбы, семинар "Государство и религия: современные тенденции взаимодействия" для госслужащих, а в ТРЦ "Азия парк" состоится показ фильма в рамках акции "Republic Day".

В этот день стартует акция "Неделя национального костюма" в школе №3 района Байқоңыр, а также акция "Жанашыр жүрек" по поддержке малообеспеченных семей района Алматы.

20-25 октября в Детской музыкальной школе №3 имени Серкебаева готовят патриотический челлендж "Қыран елім – Қазақстаным!".

С 20 по 25 октября в соцсетях запустят онлайн-челлендж "Менің Республикам – менің таңдауым!" с участием представителей гражданского общества.

С 21 по 25 октября в Астане соберутся мастера холста и кисти на республиканский симпозиум художников.

С 21 по 24 октября  в центре социального обслуживания "Нұрлы жүрек" будет проходить фотовыставка "Менің Отаным – Қазақстан".

21 октября на площади Государственных символов состоится флешмоб, участники которого исполнят Государственный гимн Республики Казахстан.

21 октября в ДШИ №1 имени Таттимбета состоится лекция-концерт "Мәңгілік жаса, қыран елім Қазақстаным!", а также пройдет научно-познавательный семинар "Рукопись – духовное сокровище истории" и экскурсия "Мир исторических записей!" в Национальном центре рукописей и редких книг.

Также в этот день на ул. Ш. Шокина, 6 пройдет тренинг для молодежи и представителей НПО на тему "Гражданская активность в Республике: формы, инструменты, права".

21 октября состоится конкурс патриотических песен «Сарыарка жулдызы» среди преподавателей и учащихся района Сарыарка.

22 октября в Центре ресоциализации "Демеу" готовят концертную программу "Республика мәртебесі-халық бірлігінде", а в центре соцобслуживания "Шарапат" - концерт "Праздничный концерт «Отаным менің – Қазақстан".

В этот день в физкультурно-оздоровительном коплексе "Өндіріс" организуют открытое первенство по қазақ күресі среди молодых спортсменов.

22 октября в школе № 99 района Есиль состоится флешмоб «Елімнің үні – жүрегімнің үні». В этот же день в Национальном музее пройдет экскурсия для учеников школ района Сарыарка, организованная акиматом района Есиль.

22 октября во Дворце школьников имени аль-Фараби пройдет республиканский творческий конкурс "Елім дегендер!". В нем участвует молодежь в возрасте от 14  до 35 лет из числа представителей различных этносов.

В этот же день в Астане организуют диалоговую площадку с участием Общественного совета и НПО по обсуждению ключевых вопросов социального развития, укрепления общественного согласия и реализации совместных инициатив.

22 октября в честь Дня Республики в столичном Доме дружбы пройдет фестиваль "Дәстүр мен Бірлік – Бір шаңырақ астында". Участие в нем примут представители Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных центров.

В детской библиотеке №5 в это время проведут классный час "Ұлы дала елі", а в коворкинге «Замандас» по проспекту Богенбай батыра, 52 пройдет семинар-тренинг среди молодых семей. Государственный архив к празднику организует круглый стол "Еңсесі биік ел болдық" с выставкой архивных документов "Төрдегі төл тарих".   

23 и 24 октября среди первичных партийных организаций района Нура готовится к проведению спартакиада по футболу, волейболу и шахматам.

23 октября в Центре гражданских инициатив организуют круглый стол на тему "Эволюция Республики Казахстан: исторический путь и перспективы" с участием ученых и экспертов.

23 октября в образовательных учреждениях столицы состоится инаугурация председателей школьных парламентов "Время начинать работу".

В этот же день в общеобразовательной школе № 99 пройдет праздничная программа «Менің Республикам – менің Отаным». В школе №113 состоится концерт «Қазақстан – бақыт мекені», а в школе №102 — концерт «Тәуелсіз елдің ұрпағы».

23 октября  состоится открытие книжной выставки в здании Национального архива РК.

В этот же день в Назарбаев Университете состоится концерт "Republic Day".

В этот же день в 9.00 часов в ФОК «Өндіріс» запланировано проведение традиционного открытого турнира по казакша курес «Байқоңыр барысы» среди мужчин. Также, в школе № 23 планируется проведение дебатного турнира на антикоррупционную тему среди обучающихся.

23 октября в районе Алматы по адресу ул. М. Тулебаева, 5 (НП №15) состоится торжественное открытие центра ОО «Орда» для особенных детей.

23 октября Центр активного долголетия организует концертную программу, а 24 октября шахматный турнир среди пенсионеров.

24 октября в Астане будет проходить публичная лекция "Республика Казахстан: история идеи и путь институционального становления" с участием экспертов-правоведов, историков, политологов. Ее можно будет прослушать онлайн в соцсетях.

В этот день в Международном университете Астана пройдет книжная выставка, посвящённая Дню Республики. Также в этот день в мемориальном комплексе «АЛЖИР» пройдет акция «Қазақстан – туған елім, ұлы өлкем!».

В Центре "Демеу" в этот же день организуют лекцию "Егемендік туралы Декларацияға 35 жыл". А Управление образования проведет Республиканский конкурс детского рисунка "Менің елім".

В городских школах 24 октября пройдет спортивная акция "Спорт, денсаулық, дене шынықтыру - бұл ең үздік мәдениет!". Мероприятие направлено на формирование у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни через активную просветительскую и спортивно-оздоровительную деятельность в школах с участием их родителей и педагогов.

В этот день с утра в "Білім парке" жилого массива Железнодорожный будет проходить конкурс "Вместе весело творить" для детей с особыми образовательными потребностями.

24 октября в массовой библиотеке №8 готовят для читателей и посетителей час истории "Республикам менің – бейбіт ел, берекелі жер!". В Международном университете Астана откроется тематическая праздничная книжная выставка.

24 октября запланировано проведение лекции для студентов университета «Есиль» с участием архитектора, профессора, автора Государственного герба Республики Казахстан Жандарбека Малибекова.

В этот же день в районе «Алматы» пройдет акция по раздаче продуктовых корзин социально уязвимым слоям населения.

25 октября Государственный театр драмы и комедии имени А.Мамбетова приглашает на спектакль "Сәйгүлік". В этот день в Государственном архиве будет проходить виртуальная выставка "Егемен елдің ертеңі".

В этот день в Триатлон парке пройдет забег, посвященный Дню Республики.

В День Республики на набережной Есиля состоится праздничный концерт национальных культурных центров Ассамблеи народа Казахстана.

В ТРЦ «Mega Silk Way» и «Abu Dhabi Plaza» состоятся мероприятия в рамках акции «Republic Day»: открытый микрофон для посетителей по игре на домбре, выступление музыкального квартета, детские игры и воркшоп по рисованию. Кроме того, в школах района Есиль пройдет флешмоб «Бейбітшілік пен бірлік елі».

25-27 октября в рамках праздничной программы в теннисном центре "Даулет" пройдет любительский теннисный турнир.

В честь Дня Республики во всех жилых массивах будут проходить праздничные концерты с участием творческих коллективов, артистов столицы и звезд казахстанской эстрады.

