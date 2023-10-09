Порядка 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа

В мире
120
Искакова Айдана
корреспондент

По данным официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в секторе Газа находятся порядка 25 семей с казахстанскими гражданами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть граждане, имеющие паспорт Республики Казахстан. В основном, это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины.

Исходя из поступающих сообщений, некоторые семьи в связи с планами по наземной операции Израиля, а также проводимыми бомбежками, находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места. Наземное движение затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством. Поэтому мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию собрали", - рассказал Смадияров.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.

Ранее сообщалось о том, что по оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана. 

10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.

#МИД #Израиль #Конфликт #казахстанцы #сектор Газа

Популярное

Все
О захвате земель, турвзносе и вывесках
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Волевая победа
Большой потенциал малого бизнеса
Батареи просят тепла
Узаконь и подключайся
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Из кабинета – в поле!
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав
Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане
В авангарде научных перемен
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников
Обхохочешься!
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Ни дня без камеры
Не убивайте детство
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Режим ЧП ввели на северных Марианских островах из-за шторма…
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
Израиль сообщил о ликвидации более 400 палестинских экстрем…
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс. че…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]