Порядка 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа

По данным официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, в секторе Газа находятся порядка 25 семей с казахстанскими гражданами, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть граждане, имеющие паспорт Республики Казахстан. В основном, это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины.

Исходя из поступающих сообщений, некоторые семьи в связи с планами по наземной операции Израиля, а также проводимыми бомбежками, находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места. Наземное движение затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством. Поэтому мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию собрали", - рассказал Смадияров.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.

Ранее сообщалось о том, что по оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана.

10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.