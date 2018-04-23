Порядка 840 казахстанских ТРЦ и торговых домов находится в пожароугрожающем состоянии – КЧС МВД

фото с сайта yk-news.kz
В Казахстане проведена проверка пожарной безопасности 851 ТРЦ и торгового дома, согласно которой 840 из них находятся в пожароугрожающем состоянии. Об этом на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По состоянию на 20 апреля по республике было назначено 972 проверки, 851 их них уже завершилась. За исключением 11 объектов, все проверенные объекты по всей стране находятся в пожароугрожающем состоянии.На объектах выявляются от 2 до 20 нарушений", – сказал Юрий Ильин.
При этом он отметил, что общее количество нарушений превысило 10 тысяч.
"На обследованных объектах было выявлено более 10 тысяч нарушений. Руководители проблемных объектов привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составляет более 16 миллионов тенге. Все они получили предписания об устранении нарушений, которые должны устранить в срок от нескольких дней до месяца, в зависимости от тяжести нарушений. Контрольные проверки этих ТРЦ начнутся в мае-июне 2018 года", – сообщил Ильин.
Также будут проведены служебные расследования в отношении должностных лиц, которые возможно участвовали в сокрытии нарушений пожарной безопасности.
"Мы проводим работу. Если будут выявлены факты сокрытия нарушений, которые не были зафиксированы представителями комитета, соответственно, будут предприниматься меры дисциплинарного воздействия. На сегодняшний день анализ, который мы проводим, показывает, что большинство нарушений, которые выявляются, носят режимный характер. Это закрытие эвакуационных путей, захламление путей эвакуации, возведение на путях эвакуации дополнительных площадей", – заключил он.