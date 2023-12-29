Порядок начинается с семьи

Для обеспечения общественного порядка в Казахстане ежеднев­но заступают на службу более 9 тыс. сотрудников полиции и около 5 тыс. военнослужащих. На основе данных «Карты уголовных правонарушений» и анализа оперативной обстановки применяется метод «гибкого патрулирования». Патрульные наряды выставляются на наиболее криминогенных участках. Там же устанавливаются круглосуточные модульные посты полиции. Их уже более 200.

По словам председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанны Имашевой, для того чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность, полиция должна быть сильной и компетентной, а подразделения, круглосуточно несущие службу, не должны испытывать материально-технических проблем.

– После трагических январских событий 2022 года Глава государства поручил внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы и повысить правовую защищенность полицейских. В прошлом году депутатами Парламента внесены изменения в законодательство, направленные на усиление правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов, ужесточение ответственности за посягательства на лиц, осуществляющих служебную деятельность, нападение на представителей власти и неповиновение законным требованиям, – сообщила Снежанна Имашева.

Наряду с этим продолжается работа по укреплению служб полиции, улучшению материального положения сотрудников правоохра­нительных органов.

– В текущем году при рассмот­рении в Парламенте закона о республиканском бюджете на 2024–2026 годы поддержаны расходы на обучение и подготовку полицейских кадров, жилищные выплаты сотрудникам, укрепление материально-технической базы служб полиции и в целом на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. В самом МВД РК с целью усиления правопорядка реорганизован Комитет административной полиции. Сейчас он избавлен от функций охраны и сосредоточен на выполнении основных задач по профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. Основная роль по профилактике и пресечению правонарушений отводится участковым инспекторам полиции. Были приняты меры по повышению их статуса и расширены компетенции. Теперь участковые обладают более широкими полномочиями по наложению административных взысканий. У каждого сельского участкового есть помощник, статус которого тоже закреплен законодательно, – рассказывает председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса.

В рамках реформирования казахстанская полиция переходит на сервисную модель работы.

– Переход на эту модель вызван тем, что общество воспринимает во многом нашу полицию как карателя, а уже потом как защитника. Хотя должно быть наоборот. Применение сервисного подхода должно повысить доверие граждан к правоохранительной системе, вызвать у общества желание сотрудничать и быть помощником в борьбе с правонарушениями. В построении сервисной модели полиции есть определенный прогресс, но и свои трудности. Качественный переход на новую модель службы требует прежде всего усилий от каждого сотрудника. Если будет налажено доверие между полицией и гражданами, то в целом это снизит и количество правонарушений, поскольку в одиночку полиции работать на профилактику сложно, необходимо делать это вместе с обществом, – отмечает парламентарий.

Сегодня в Казахстане активно пропагандируется принцип «нулевой терпимости». По мнению председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, это один из самых важных принципов в профилактике правонарушений и в борьбе с ними.

– С одной стороны, даже за самые мелкие нарушения закона и порядка нужно нести ответственность. И конечно, наша правоохранительная система в лице стражей порядка выявит и накажет правонарушителя. Но полицейские не вездесущи, чтобы уследить за всем. Поэтому те, кто видит, что совершается преступление, не должны проходить мимо либо молчать. Долг гражданина – сообщить о преступлении правоохранительным органам. Такой подход в разы повысит правопорядок в стране, – говорит депутат.

Труд перевоспитает человека

Во многих развитых странах разрешается применять принудительный труд по решению суда за мелкие правонарушения, где необходимо, чтобы право оказало воспитательное воздействие. Однако в Казахстане те же общественные работы как вид наказания применяются редко.

– Сейчас Мажилис Парламента рассматривает проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях», который предусматривает введение административного взыскания в виде привлечения к общественным работам. Это стало возможным благодаря поправкам в Конституцию страны, принятым на всеобщем референдуме в 2022 году. Ранее принудительный труд Конституцией запрещался и мог быть назначен только по приговору суда и только к тем, кто совершил уголовные преступления. Теперь планируется применять этот вид наказания и за административные правонарушения. Появится новая статья «общественные работы», которые будут назначаться исключительно судом, только физическим лицам и только с их согласия. Для выполнения общественных работ не потребуется какая-либо квалификация. Работы будут исполняться по месту жительства правонарушителя, исчисляться в часах – от 10 до 100 часов и не более четырех часов в день, в свободное от работы или учебы время. Общая продолжительность работ не должна будет превышать четырех месяцев. При этом запрещается назначение общественных работ беременным, женщинам с маленькими детьми до трех лет, лицам с инвалидностью, пожилым и другим категориям, – проинформировала Снежанна Имашева.

Вместе с тем наказание в виде общественных работ будет назначаться только за некоторые правонарушения. Это противоправные действия в сфере семейно-­бытовых отношений, умышленное причинение легкого вреда и средней тяжести здоровью, побои, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, и другое.

Укрепление общественного порядка – это не только карательные, но и превентивные меры. Поэтому намного важнее и эффективнее создавать условия, предотвращающие совершение правонарушений, чем бороться с ними и их последствиями. Профилактика должна опираться на целый комплекс правовых, законодательных, социальных, экономических мер.

Правовые меры представлены законами «О профилактике правонарушений», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «О профилактике бытового насилия», в которых регламентированы виды профилактических мер и способы их реализации.

– Не менее важны в вопросах профилактики правонарушений экономическая стабильность и устойчивость в самом государстве. Падение экономики и ухудшение уровня жизни, как правило, всегда вызывает рост криминала. В таких случаях Правительству необходимо вовремя принимать антикризисные меры, не допускающие падения жизненного уровня граждан и ослабление экономики. Также необходимо обратить внимание и на социальный аспект. Большинство преступников и правонарушителей (среднестатистический портрет) – это люди, не имеющие высшего образования, безработные, злоупотребляющие алкоголем или психоактивными веществами. Вывод очевиден – хорошо работающая система социальной защиты и образования вносит свой вклад в профилактику противоправного поведения, – считает Снежанна Имашева.

Также одна из важнейших мер профилактики – это законопослушное поведение, и чем раньше его сформировать, тем лучше.

– Сегодня формирование законопослушного поведения начинается в школе, наши законы обязывают систему образования проводить уроки, читать лекции на темы о недопустимости противоправного поведения. Но нельзя забывать, что в воспитании законопослушного гражданина высока роль семьи, а также культурные, идеологические, религиозные взгляды в обществе. Культивирование уважительного отношения к законам страны, правам другого человека, нетерпимость к нарушениям – самая действенная и устойчивая мера профилактики, – резюмирует парламентарий.