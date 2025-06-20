После вмешательства органов прокуратуры Алматинской области 45 детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, предоставлены дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основании акта прокурорского надзора, внесённого Жамбылской районной прокуратурой в порядок предоставления арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоев населения, восстановлен порядок очередности для 5 семей из категории детей-сирот, после чего местными исполнительными органами предоставлены жилые дома.

Кроме того, при передаче домов местные спонсоры изъявили желание поддержать молодые семьи, обеспечив их необходимой бытовой техникой.

Защита прав детей-сирот остаётся одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры, отметили в надзорном органе.