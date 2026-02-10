Порядок вступления в силу новой Конституции РК обсудили на Конституционной комиссии

Конституционная реформа
46
Дана Аменова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева заявила о необходимости четко прописать в проекте новой Конституции Казахстана все переходные положения, чтобы обеспечить непрерывность политического процесса в стране. Свое мнение она озвучила на 11-м заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Снежанна Имашева подчеркнула, что прежде всего нужно однозначно определить порядок и сроки вступления новой Конституции в силу.

«В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения. С даты официального опубликования результатов республиканского референдума либо с иной конкретно установленной даты», – сказала она.

По ее словам, также требуется урегулировать вопрос о статусе действующих органов государственной власти на переходный период.

В частности, следует определить, до какого момента Парламент текущего созыва осуществляет свои полномочия. В какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Курултай.

«Полагаю эти вопросы нужно рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, в том числе с учетом необходимости реализации институциональных новелл Конституции», – подчеркнула депутат.

Как отметила Снежанна Имашева, не менее важно предусмотреть в переходных положениях механизмы формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Кроме того, переходных регламентаций требует и порядок назначения должностных лиц ключевых государственных органов.

«Четкая фиксация этих процедур позволит обеспечить правовую определенность и исключить ситуации отсутствия конституционных органов в период институционального перехода», – указала она.

По словам депутата, отдельного внимания требует вопрос действия применяемого на сегодняшний день законодательства. В этой связи она отметила, что в проекте новой Конституции нужно прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативные правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее положениями.

«Закрепление указанных положений обеспечит правовую определенность, предсказуемость функционирования государственных институтов и четкое понимание пределов полномочий каждого органа в переходный период», – заключила Снежанна Имашева.

