Посевная - 2024: руководство Минсельхоза начало объезд регионов

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В фокусе – оптимальные сроки сева, охват сельхозтоваропроизводителей льготным кредитованием, разъяснительная работа по 85% гарантированию займов аграриев, ход отгрузки удобрений и другие вопросы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению премьер-министра РК Олжаса Бектенова курирующий сельское хозяйство вице-премьер Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, а также вице-министры сельского хозяйства во время массовой посевной кампании начали объезд регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

15 мая в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область премьер дал старт массовой посевной кампании, проверил ход посевных работ.

18 мая министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров выехал в Карагандинскую область, где встретился с аграриями, ознакомился с темпами посевной, провел разъяснительную работу по инструментам государственной поддержки сельского хозяйства, включая прямое льготное кредитование для сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, министр проверил ход отгрузки удобрений для посевной.

19 мая заместитель премьер-министра Серик Жумангарин выехал в Туркестанскую область. Он ознакомится с фитосанитарной обстановкой на местах, в особенности в районах с риском распространения стадной саранчи, а также оценит состояние посевов в области.

Министр сельского хозяйства находится в одной из основных зерносеющих областей Казахстана – в Костанайской области, где также пройдет ряд встреч с аграриями по ключевым проблемным вопросам отрасли. Айдарбек Сапаров выедет в ряд районов для ознакомления с ходом посевной кампании и фитосанитарной обстановкой в регионе. Также есть высокий риск распространения саранчовых.

Остальные области заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и ответственные вице-министры ведомства посетят до конца периода массового сева.

В фокусе – оптимальные сроки сева, охват сельхозтоваропроизводителей льготным кредитованием, разъяснительная работа по 85% гарантированию займов аграриев, ход отгрузки удобрений и другие вопросы.

#регионы #МСХ #посевная

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