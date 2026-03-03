Посевная - 2026: поставки удобрений опаздывают в регионы Казахстана

Сельское хозяйство
134

В южные регионы, где посевная кампания уже началась, направлено лишь 30 тыс. тонн

Фото: Kazpravda.kz

Ситуацию с обеспечением регионов удобрениями обсудили на заседании оперативного штаба по весенне-полевым работам в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как было отмечено, работа по контрактации и отгрузке ведется недостаточными темпами. По оперативной информации акиматов, на сегодня заключены договоры на поставку 414 тыс. тонн удобрений, из которых отгружено 187 тыс. тонн. В южные регионы, где посевная кампания уже началась, направлено лишь 30 тыс. тонн.

Также, не все регионы приступили к своевременному перечислению средств производителям удобрений. Вице-премьер заслушал информацию от отстающих областей и поручил обеспечить ускорение расчетов и поставок, чтобы аграрии получили необходимый объем удобрений в установленные сроки.

Отдельно рассмотрены вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготным дизельным топливом. На проведение посевной выделено 402 тыс. тонн ГСМ по цене 281 тенге за литр. В прошлом году льготная цена составляла 254 тенге за литр. Как и ранее, стоимость дизтоплива для фермеров остается на 15% ниже рыночной.

Также по обращению аграриев обсуждена возможность выделения удешевленного дизельного топлива для весенних работ заблаговременно — начиная с осени, параллельно с предоставлением льготного финансирования. Вице-премьер поручил Министерству энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства проработать данный вопрос.

#регионы #удобрения #посевная

