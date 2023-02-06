Посевы хлопчатника могут сократиться на юге Казахстана из-за отсутствия финансов

Хлопкоробам предлагают, не теряя времени, переходить на возделывание овощей, заниматься бахчей, осваивать другие культуры.

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Свыше полутора миллиарда тенге задолжали хлопкоперерабатывающие предприятия земледельцам. Между тем, на крайнем юге Казахстана со дня на день начнутся весенне-полевые работы, и крестьяне недоумевают, где взять финансовые средства, на что пахать и сеять, если до сих пор нет расчета за прошлогодний урожай, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы посетил сразу три основных хлопкосеющих района - Жетысайский, Мактааральский и Шардаринский. И в каждом из них встретился с фермерами, занимающимися выращиванием хлопчатника.

Везде ситуация примерно одинакова, отличаются разве что суммы задолженности владельцев заводов за сданный сырец.

Свои долги объясняют тем, что не могут продать волокно. Крестьяне же, не получив расчет, не могут погасить займы микрофинансовым организациям, а, следовательно, не получат финансирование на посевную и даже не смогут оформить государственные субсидии.

Такая вот цепная реакция, заложниками которой оказались хлопкоробы. Кто виноват и что делать? - вопросы, которые звучат на каждой встрече с чиновниками и финансистами.

Дехканам, которые до сих пор не могут получить деньги за свой хлопок-сырец, пообещали оказать содействие. На встречах с хлопкоробами также обсудили проблемы, накопившиеся в отрасли, и перспективы ее дальнейшего развития.

Ермек Кенжеханулы считает, что следует продолжить диверсификацию посевов в хлопководческих районах. Перейдя на другие культуры, тем самым хлопкоробы избавятся от зависимости монокультуры и накопившихся за последние годы проблем, к которым в прошлом году добавились новые сложности.

"В прошлом году под хлопчатник в Туркестанской области отвели 126,3 тыс. гектаров, - прокомментировал ситуацию Ермек Кенжеханулы. - Сбор сырца составил 361,8 тыс. тонн продукции. Из-за геополитической ситуации, которая началась в прошлом году, экспорт хлопко-волокна затруднен. Усложнилась логистика, с рынка ушли трейдерские компании-партнеры. Это напрямую влияет на закупочную цену хлопка-сырца, стоимость реализации волокна. Отсюда и сложности с расчетом с аграриями у переработчиков. И пока нет шансов на то, что в этом году экспорт волокна будет успешным".

Земледельцам предлагают, не теряя времени, переходить на возделывание овощей, заниматься бахчей, осваивать другие культуры.