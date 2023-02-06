Посевы хлопчатника могут сократиться на юге Казахстана из-за отсутствия финансов

Экономика, Сельское хозяйство
214
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Хлопкоробам предлагают, не теряя времени, переходить на возделывание овощей, заниматься бахчей, осваивать другие культуры.

Фото: yujanka.kz

Свыше полутора миллиарда тенге задолжали хлопкоперерабатывающие предприятия земледельцам. Между тем, на крайнем юге Казахстана со дня на день начнутся весенне-полевые работы, и крестьяне недоумевают, где взять финансовые средства, на что пахать и сеять, если до сих пор нет расчета за прошлогодний урожай, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы посетил сразу три основных хлопкосеющих района - Жетысайский, Мактааральский и Шардаринский. И в каждом из них встретился с фермерами, занимающимися выращиванием хлопчатника.

Везде ситуация примерно одинакова, отличаются разве что суммы задолженности владельцев заводов за сданный сырец.

Свои долги объясняют тем, что не могут продать волокно. Крестьяне же, не получив расчет, не могут погасить займы  микрофинансовым организациям, а, следовательно, не получат финансирование на посевную и даже не смогут оформить государственные субсидии. 

Такая вот цепная реакция, заложниками которой оказались хлопкоробы. Кто виноват и что делать? - вопросы, которые звучат на каждой встрече с чиновниками и финансистами.

Дехканам, которые до сих пор не могут получить деньги за свой хлопок-сырец, пообещали оказать содействие. На встречах с хлопкоробами также обсудили проблемы, накопившиеся в отрасли, и перспективы ее дальнейшего развития. 

Ермек Кенжеханулы считает, что следует продолжить диверсификацию посевов в хлопководческих районах. Перейдя на другие культуры, тем самым хлопкоробы избавятся от зависимости монокультуры и накопившихся за последние годы проблем, к которым в прошлом году добавились новые сложности.

"В прошлом году под хлопчатник в Туркестанской области отвели 126,3 тыс. гектаров, - прокомментировал ситуацию Ермек Кенжеханулы. - Сбор сырца составил 361,8 тыс. тонн продукции. Из-за геополитической ситуации, которая началась в прошлом  году, экспорт хлопко-волокна затруднен. Усложнилась логистика, с рынка ушли трейдерские компании-партнеры. Это напрямую влияет на закупочную цену хлопка-сырца, стоимость реализации волокна. Отсюда и сложности с расчетом с аграриями у переработчиков. И пока нет шансов на то, что в этом году экспорт волокна будет успешным".

Земледельцам предлагают, не теряя времени, переходить на возделывание овощей, заниматься бахчей, осваивать другие культуры.

Популярное

Все
Китай стремится к автолидерству
В Казахстане факты избиения наших детей дома, в детском саду, школе, на улице, к сожалению, не редкость. Страшно, когда руку на детей поднимают те, кто должен защищать, заботиться о них – родители, воспитатели, учителя…
Шерхан Муртаза – автор особого назначения
И селфи сделать, и тайну соблюсти
Совершенно новые и знакомые до жути
Место притяжения – Бозок
​​​​​​​Сильные университеты – сильная страна
Культурная дипломатия
В фазе «слабого роста»
В Усть-Каменогорске для незрячих выпускают произведения казахстанских авторов с текстами шрифтом Брайля
Где в семье лад, там и дети – клад
Жамбылская область: развитие по всем направлениям
Надо не жалеть, а помогать
Мясо из пробирки
Новый взгляд на центр Азии
Самые демократичные выборы
​​​​​​​С кандидатами определились
Уйти в себя по-японски
7 млн тенге забыл в поезде астанчанин
Новости «Ауыла»
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Еще раз о кино
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Муж застрелил жену и убил себя в Алматы
"Не наши сотрудники" – глава Минэнерго об инциденте в лифте
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
Коррупционные скандалы сотрясают систему образования Шымкента и Туркестанской области
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Алматинец застрелил жену и убил себя: соседи рассказали подробности
За 5 часов пришили руку парню столичные врачи
Директора турагентства "Kausar Travel" арестовали в Алматы
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
Среди пострадавших в Иране казахстанцев нет – МИД РК
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
Фермеры остались без субсидий потому, что портал GOSAGRO.KZ, который должен был «подключиться в январе», до сих пор не действует, а система Qoldau.kz прекратила работу
В Алматинской области не прекращаются случаи жестокого обращения с животными
Вице-премьер посетил крупные предприятия Акмолинской области
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Снег выпал в Египте
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Правительственная группа встретилась с владельцами тепличны…
Мясо из пробирки
Китай стремится к автолидерству
В фазе «слабого роста»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]