Послание президента - 2024: более 6 тыс. проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры реализовали в регионах

61
Дана Аменова
специальный корреспондент

В текущем году данная работа продолжается

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» с 2019 года по 2024 годы республиканского бюджета был выделен 701 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz 

«Эти средства позволили реализовать более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. В текущем году данная работа продолжается. В 500 селах реализуется 1 000 проектов на общую сумму 200 млрд тенге», – отметил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

По его словам, по проекту «Ауыл аманаты» в текущем году выделено 50 млрд тенге.

Кроме того, в рамках формирования республиканского бюджета в предстоящие 3 года планируется выделить дополнительно порядка 450 млрд тенге для финансирования более 25 тысяч проектов, направленных на поддержку бизнеса на селе.

#инфраструктура #послание #проекты #реализация

