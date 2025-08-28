Эта динамика будет усиливаться за счет передачи дополнительных налогов и платежей
Отдельное внимание, по словам вице-министра национальной экономики Бауыржан Омарбекова, уделяется развитию местного самоуправления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
Собственные доходы сельских округов за последние годы выросли в 3,5 раза и эта динамика будет усиливаться за счет передачи дополнительных налогов и платежей.
«Кроме того, с 2023 года внедрена практика прямых выборов акимов районов и городов областного значения. Впервые в пилотном режиме прошли выборы акимов 46 районов и 3 городов областного значения», - сказал Бауыржан Омарбеков.