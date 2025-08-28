Эта динамика будет усиливаться за счет передачи дополнительных налогов и платежей

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отдельное внимание, по словам вице-министра национальной экономики Бауыржан Омарбекова, уделяется развитию местного самоуправления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Собственные доходы сельских округов за последние годы выросли в 3,5 раза и эта динамика будет усиливаться за счет передачи дополнительных налогов и платежей.