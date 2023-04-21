Последнее десятилетие решение проблем коммунальной инфраструктуры тормозится искусственным сдерживанием тарифов
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Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-маркетинг», Шымкент
Постоянное сдерживание тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения без учета постоянного роста степени изношенности основных фондов, задействованных в производстве и предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения, привело к предельному уровню амортизации сетей и объектов коммунального хозяйства. Она достигла критического уровня во всех городах республики и по все отраслям, а не только в системе водоснабжения.