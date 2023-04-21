Последнее десятилетие решение проблем коммунальной инфраструктуры тормозится искусственным сдерживанием тарифов

Понятно, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны, не мог не обратить внимание на эту проблему. Да и как обойти ее стороной, если минувшая зима наглядно показала, чем может обер­нуться дальнейшее «замораживание» тарифов, не позволяющее коммунальщикам проводить модернизацию сетей и объектов.

Президент заявил о необходимости кардинальной перестройки работы по дальнейшему развитию инфраструктуры, в первую очередь – коммунальной. О плачевном ее состоянии в сфере ЖКХ, неэффективном использовании воды, потери которой доходят до 40%, и необходимости привлечения в этот сектор инвестиций Президент говорил еще в прошлогоднем сентябрьском Послании народу Казах­стана. Тогда Глава государства поставил задачу провести техническое обновление и модернизацию коммунальных систем, снизив их изношенность на 15%.

Если говорить о водоснабжении, то степень амортизации водопроводных сетей составляет сейчас 50%, а канализационных – 70%. Для приведения их в удовлетворительное техническое состояние необходимы инвестиционные вложения, иначе изношенность сетей будет приводить к частым авариям, угрожающим здоровью и жизни населения.

Почему коммунальная инфраструктура оказалась в таком положении, что на ней вынужден был акцентировать внимание даже Глава государства? Ответ лежит на поверхности. С 2018 года административными методами взялись за снижение тарифов. В итоге и так еле дышащая отрасль окончательно зашла в тупик.

Наше предприятие, по праву считающееся одним из самых прогрессивных в Казахстане, за последние пять лет за счет снижения тарифа потеряло 6 млрд тенге инвестиций. У нас был защищенный инвес­тиционный тариф, средства от которого шли на модернизацию. Но последовала установка на снижение тарифа, и нам, как и коллегам-коммунальщикам, ничего не оставалось, как подчиниться.

Если мы такими методами, темпами будем действовать и дальше, то вскоре население останется без коммунальных услуг. Устойчивого и качественного обеспечения ими точно не будет. Ситуация с каждым днем будет только ухудшаться.

Недавно я был в Астане, остановился у родственников. Живут они на шестом этаже, а воды в квартире нет. И отключают ее каждый вечер, возобновляя подачу под утро. Пообщался на эту тему с одним из заместителей районного акима, услышав в ответ, что проблемы есть не только с обеспечением водой, но и с услугами канализации, отопления.

Между тем люди нуждаются в качественных услугах, это основа комфортного проживания. А чтобы обеспечить ими, надо содержать сети в исправном состоянии. Где на это взять деньги? Только из тарифа.

Хорошо помню, как более десяти лет тому назад Правительство взялось за наведение порядка в коммунальной сфере, чтобы улучшить ситуацию в водном секторе.

В 2011 году приняли государственную программу «Ақ бұлақ» на 2011–2020 годы по модернизации, строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Для установления справедливых тарифов с учетом инвестиций по заказу Министерства национальной экономики в 55 городах провели технические экспертизы по системам водоснабжения и водоотведения. На основании технических экспертиз разработали и утвердили «Обоснования инвестиций» по каждому городу Казах­стана, которые прошли государственную экспертизу. Затратили миллиарды тенге, но до ума все так и не довели, остановившись на полпути.

Уровень исполнения данной программы можно рассмотреть на примере Шымкента. Общую сумму затрат на реконструкцию и модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотведения до 2025 года определили в 70,2 млрд тенге. На практике освоили менее трети. Предполагалось реконструировать 924 км изношенных сетей, фактически же заменили всего 152 км водоводов и водопроводных сетей, или 16,5%. Обоснованием инвестиций было предусмотрено снижение изношенности канализационных и водопроводных сетей до 38,6% и 28,2% соответственно. Однако из-за недостаточного финансирования общая степень изношенности, наоборот, увеличилась. Всю эту работу приостановило сдерживание тарифа.

На мой взгляд, чтобы упорядочить сис­тему водоснабжения и исправить сложившееся положение, нужна государственная структура, которая будет заниматься всем комплексом вопросов. Пока же эти функ­ции разбросаны по ряду министерств: индустрии и инфраструктурного развития, финансов, экологии и национальной экономики. А как известно, у семи нянек дитя без глазу...

Сейчас получается так, что МИИР, к которому мы относимся, при утверж­дении тарифа не принимает никакого участия. Этим занимается Министерство национальной экономики, а там нет технарей, которые проводили бы технический аудит и осознавали, что от состояния инженерных коммуникаций зависит стабильность предоставления коммунальных услуг. Абсолютно всех, а не только подачи воды. Как так?

До 2015 года утверждение инвестиционных программ и контроль над их исполнением осуществлялись Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства был ответственным уполномоченным органом за разработку и реализацию Обоснований инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения.

Сейчас утверждение инвестиционных программ и контроль над их исполнением осуществляются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, который несет прямую ответственность за сдерживание показателей инфляции совместно с местным исполнительным органом. Необходимо передать функцию утверждения и контроля исполнения инвес­тиционных программ Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР. На местах в антимонопольных ведомствах, являющихся подраз­делениями Министерства национальной экономики, наши инвес­тиционные тарифы в расчет не берут, дескать, они учитывают только пределы инфляции. В итоге «замороженные» на пятилетку тарифы остановили всю работу по модернизации коммунального хозяйства. Если мы таким путем будем идти и дальше, то город останется без воды, канализация не будет работать. Кому от этого будет хорошо?

Считаю, общественность должна знать четкий ответ на вопрос, что стало причиной того, что в 30-градусный мороз в Экибастузе жители остались без тепла. Почему образовалась высокая степень изношенности сетей? Если в этом есть вина тех, кто сдерживал рост тарифов, их надо привлекать к ответственности, а не просто менять акимов. Для этого необходим тщательный анализ причин случившегося, чтобы понять, как произошло, что техническое состояние коммунальной инфраструктуры достигло критических параметров.

Поручение о переходе на новую тарифную политику «тариф в обмен на инвес­тиции» Глава государства давал еще минувшей осенью, но на дворе уже апрель, и до сих пор ничего особо не изменилось, дорогу новой тарифной политике так и не открыли. Вся работа только разворачивается, Правительство только подступает к решению «законсервированных», как выразился Президент, годами проблем.

Я являюсь членом рабочей группы «Центр ЖКХ» МИИР. Недавно рассмат­ривали вопросы реконструкции и строи­тельства городских очистных сооружений, обсуж­дали высокую степень их изношенности, отмечая все возможные риски, неизбежно возникающие при таком раскладе.

Если изношенность сетей не уменьшается, значит, не стоит рассчитывать на надежное обеспечение услугами потребителей. Чтобы обеспечить стабильность и качество, необходимо модернизировать сети и оборудование, а для этого нужен тариф, справедливый и эффективный. Что это такое? Рассмотрим на примере водоснабжения.

Сейчас в Казахстане услуги водоснабжения отдельно взятой семье обходятся в 0,2% от бюджета. В России этот показатель составляет 0,5%, в Европе – от 0,8 до 1%. К примеру, в Шымкенте 70% потребителей платят за воду и водоотведение в месяц по 265 тенге на человека. Сравните со стои­мостью бутылки воды, чтобы понять, много это или мало…

Этот пример я привел, объясняя своим столичным родственникам, почему у них перебои с водой. Однозначно потому, что низкий тариф и у водоснабжающей организации попросту нет денег на модернизацию сетей. Услышав ответ, они тут же выразили готовность платить больше, лишь бы стабильно была вода.

Только установив справедливый тариф, можно снизить изношенность водопроводного хозяйства. Это аксиома. А дальше уже задача государственных органов проверить тариф и смету, как и то, по наз­начению ли используются средства, поступающие по инвестиционному тарифу. В любой момент можно принять меры, а не разорять коммунальщиков сдерживанием тарифов.

Всемирный банк разработал критерий так называемого справедливого тарифа на водоснабжение. Во всем мире система водоснабжения идентична, другой технологии просто не существует. И чтобы он покрывал затраты на техническое оснащение с учетом инвестиционных пот­ребностей, он должен составлять один доллар за кубометр воды.

Только при таком расчете денег на все хватит и не будет такого понятия, как изношенность сетей. Его не должно быть по определению, потому что в противном случае страдает качество воды, которая пода­ется по разъеденным коррозией трубам.

Да, не все потребители могут заплатить такую сумму. На это обстоятельство обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, отметив, что нужно прежде всего учитывать уровень доходов конкретных групп потребителей.

Нам давно нужны дифференцированные тарифы. Почему все категории населения платят одинаково? Считаю, что это неправильно. Анализ показывает, что в Шымкенте 70% населения платит 265 тенге с человека в месяц. Они явно экономят, и именно эта категория потребителей нуждается в снижении тарифа. А вот тем, кто живет в коттеджах, имеет бассейны, поливает газоны, используя питьевую воду на хозяйственные нужды, наоборот, поднять тариф. И никто из них внакладе не будет. Мы такое предложение отправляли в Министерство национальной экономики, но ответ так и не получили.