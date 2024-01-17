Последний аргумент

Проблемой суицида в регионе озаботились местные власти. Статистика 2023 года показывает, что число попыток самоубийств среди подростков выросло почти в два раза по сравнению с 2022-м. Как ни странно, но анализ показал, что большинство погибших детей из полных, благополучных семей.

По мнению психолога Александры­ Вакуровой, самое важное для детей – чувствовать любовь родителей, их поддержку.

– Суицидальность не связана со стрессом в школе. Это уже последняя капля. Если ребенок из-за стресса в школе хочет умереть, значит, у него внутри полная пустота, отсутствие родительской поддержки и любви. Но это не значит, что мама и папа безразличны, это означает, что ребенок этой заботы и любви не ощущает. А вот по каким причинам – надо разбираться. Возможно, мамы не уделяли ребенку внимания в раннем детстве. Допустим, тот жил с бабушкой и дедушкой и у него сформировалась пустота в плане родительской опоры – опоры, которую должны выстраивать именно мама и папа, – поясняет психолог.

Если существуют теплые, доверительные, эмоционально открытые отношения с родителями, ребенок в трудной ситуации обязательно придет, обнимет, поплачет. Он не закрывается в своей комнате, не кричит, когда вы стучите ему в дверь. Но если есть обиды на родителей, они будут проявляться через агрессию, молчание, уход в себя. Он просто перестанет разговаривать с вами.

– Значит, есть какой-то разлад в отношениях, и тогда нужно идти к психологу. То есть не ребенка вести к нему, а самому разобраться со специалистом – где потерял доверие к чаду, как восстановить отношения, – считает Александра Вакурова.

Бывает, дети сами не осознают, чего хотят от родителей, они чувствуют пустоту, ненависть. Последнее тоже признак, по которому можно предполагать суицидальное поведение. Особенно, если мама замечает, что ребенок ненавидит сам себя, что у него начинается агрессия через порезы, самоповреж­дения.

Педагог-психолог Гульнара Ситкиреева в свою очередь уверена: суицидальные мысли можно выявить. Их можно избежать, если родители будут всегда разговаривать со своими детьми.

– То, что порой случается среди подростков – завершенные и незавершенные суициды, – это от непонимания в семье. И это основная причина. К сожалению, у мам и пап нет времени, чтобы элементарно поговорить с ребенком, узнать о его переживаниях, волнениях. А еще многие родители обесценивают проблемы своих отпрысков, не до конца их понимают. Я не говорю, что у всех дома так. Но за свою прак­тику видела много семей, у которых нарушены детско-родительские отно­шения. Часто подростки, находясь в тревожном состоя­нии, бывают предрасположены к нехорошим мыслям. И мы, психологи, во время диагно­стической работы должны выявить депрессивное состоя­ние, заниженную самооценку, когда подросток не любит себя, стесняется, избегает общества, – рассказывает Гульнара Ситкиреева.

По ее мнению, стрессовые события повышают вероятность совершения суицидов. Сюда можно отнести потерю близкого человека, распад семьи, пережитое насилие, приобретенные физические отклонения, факты семейного неблагополучия.

Зачастую родители ждут от своих детей успехов в учебе, спорте, а те в силу своего возраста или личных предрасположенностей не способны на эти свершения. И у подростка складывается ощущение, что дома его не любят, не понимают. Или что его любят только в том случае, если он достигнет успеха. В итоге несовершеннолетний решает: он не достоин родительской любви и в конечном итоге может потерять всякий смысл жизни.

– Школьники сильно переживают, когда в учебе что-то не получается. И проблема в том, что родители не оказывают правильную поддержку своему ребенку. Вместо того чтобы помочь ему, заставляют работать над ошибками в школе, еще больше тренироваться в случае неуспеха на турнире. А вы знаете, что в каждом классе большой процент детей имеет равно- и правополушарные способности, а школьная программа рассчитана на левополушарные? И происходит порой неправильное видение проблемы. Учителя не понимают учеников, дома их не понимают родители, в конечном итоге страдает ребенок, – рассуждает Гульнара Ситкиреева.

Зачастую дети закрываются в своей комнате, ведут беспорядочный образ жизни, у них нет аппетита – на все это должны обращать внимание родители, учителя и те, кто окружает этого ребенка. Если заметили признаки, нужно предпринимать скорейшие действия: поговорить по душам. Не получается вывести на доверительный разговор? Тогда нужно прибегнуть к услугам психолога, который будет работать точечно и окажет грамотную поддерж­ку. И ребята в школе тоже должны поддержать одноклассника. Иначе тот закроется и ситуация усугубится.

Если родные заметили изменения, нужно внимательно выслушать ребенка, не обесценивать эту проблему. Понять, насколько сильно нужна поддержка. Если тот обижается на родителей, что часто бывает, они должны извиниться, принять сторону своего чада, причем выслушать со всей серьезностью. А еще напрямую поинтересоваться, не думает ли он о самоубийстве?

– Да, такой вопрос не все могут задать. Но опыт показывает – он не приносит вреда, а помогает узнать родителям, насколько глубоко и эмоционально переживает ребенок свое состояние. Когда взрослые станут уделять детям больше времени, тогда и дети будут доверять родителям. И у нас уменьшится количество суицидов, – уверена Гульнара Ситкиреева.

В прошлом году в Казах­стане­ провели исследование этой проблемы. По социальному статусу лишь в 15% случаев покончившие с собой казахстанские подростки росли в неполных семьях. Основная часть детей, которые уже никогда не станут взрослыми, была из семей, где есть оба родителя. Судя по статистике, 97% умерших несовершеннолетних в последний момент своей жизни были трезвы.