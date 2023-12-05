Последствия ошибок при использовании техники показали огнеборцы Кокшетау

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Новой мерой предупреждения ЧС стала выставка предметов, ставших причиной пожара, передает корресподент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

С начала отопительного периода в Акмолинской области проводятся профилактические работы. На выставке жителям ЖК «Жансая» в Кокшетау наглядно продемонстрировали, что будет при неправильном использовании газового, бытового, электро- и нагревательного оборудования и техники.

«Сотрудники ДЧС рассказали о правилах пожарной безопасности и наглядно показали, к чему может принести человеческая халатность. Такую выставку мы будем проводить и дальше, в том числе в образовательных учреждениях и местах большого скопления людей»,  рассказал начальник УГПК ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

#выставка #спасатели #пожар #техника

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