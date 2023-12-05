Последствия ошибок при использовании техники показали огнеборцы Кокшетау

Фото: МЧС РК

С начала отопительного периода в Акмолинской области проводятся профилактические работы. На выставке жителям ЖК «Жансая» в Кокшетау наглядно продемонстрировали, что будет при неправильном использовании газового, бытового, электро- и нагревательного оборудования и техники.