Последствия проливного дождя устраняют в Астане

Столица , Погода
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Все оперативно-выездные бригады приступили к восстановлению электроснабжения, откачиванию воды с улиц

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане после сильного ливня порядка 200 единиц техники откачивают воду с улиц. В том числе задействованы АС машины и мотопомпы, аварийные отключения произошли по 6 электрическим линиям. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz

По информации городской администрации, в связи с обильными осадками, по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады.

Восстановительные работы также ведутся службами «Астана-РЭК», аварийно-восстановительными бригадами, «Elorda eco system» и др.

Все оперативно-выездные бригады и техника АО «Астана-РЭК» уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к восстановлению электроснабжения. Техника и персонал полностью готовы к незамедлительным действиям, чтобы максимально быстро восстановить стабильное электроснабжение, отметили в акимате.

 

#Астана #авария #дождь #вода #ливень #улицы

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