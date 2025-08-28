Фото: пресс-служба президента РК

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Верительные грамоты вручили посол Украины Виктор Майко, постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа, посол Республики Индия Я.К. Сайлас Тангал, посол Алжирской Народной Демократической Республики Осман Михаджи, посол Королевства Швеция Ларс Стефан Эрикссон, посол Королевства Бельгия Эрик де Майер, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси, посол Латвийской Республики Даце Рутка и посол Республики Грузия Леван Диасамидзе.

В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан последовательно реализует многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Он отметил, что республика открыта для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность в том, что вновь назначенные послы будут способствовать укреплению и расширению партнерских связей с Казахстаном.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.