Поставили на счетчик

Закон и Порядок
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске 14-летнюю жертву школьного буллинга сверстницы били по очереди, требовали деньги, угрожали поставить на счетчик. Это преступление школьницы сами зафиксировали на видео.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вмешательство полиции началось лишь после того, как дело получило огласку, – спустя восемь месяцев. Инцидент произошел 31 августа 2024 года, но администрация узнала о нем только 12 мая 2025-го. По информации пресс-службы управления образования, вопиющие факты выявила социальный педагог школы в ходе просмотра социальных сетей.

По данным следствия, действия школьниц подпадают под статью 194, часть 2, пункты 1 и 2, Уголовного кодекса РК «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санк­ция статьи – от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы с конфискацией имущества.

Наказание зависит от возраста и степени участия в преступлении. В Казахстане уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет. Именно с этого возраста некоторые из участниц могут быть привлечены к ответственности.

Кроме того, все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о помещении подростков в специальные учреждения образования для детей с девиантным поведением.

Административные протоколы составлены в отношении двух несовершеннолетних и четырех законных представителей.

#школа #Петропавловск #буллинг

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