Водитель фуры замаскировал огромную партию насвая под мешки с луком

Правонарушитель перевозил из Шымкента на фуре снюс и несколько видов насвая в рассыпчатом виде

Фото: Polisia.kz

В Костанае полицейские изъяли более 50 коробок, общий вес которых составил около полутора тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Они задержали 37-летнего водителя фуры, который незаконно доставил крупную партию запрещенных веществ из Шымкента на Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая в рассыпном виде.один из местных торговых рынков.

Примечательно, что груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы.