Постоматы для выдачи готовых документов появились еще в 12 ЦОНах страны

В ЦОНах 9 областей Казахстана установлены постоматы для выдачи готовых документов, они работают 24/7, передает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

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Граждане могут забрать документы в постоматах в любое удобное время, даже после работы.

Ранее пилотный проект был внедрен в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более 2 тысяч документов.

Теперь инновационный проект Госкорпорации установлен в Шымкенте, Таразе, Кордае, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Туркестане и Семее.

Сервис доступен по 11 видам популярных услуг. Среди них регистрация рождения ребенка, регистрация залога движимого имущества, апостилирование документов, дубликаты правоустанавливающих документов и другие.

— При оформлении заявки по данным услугам клиенту предлагается забрать результат в постомате. Сделать это необходимо в течение 3 дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS. Это сделано в целях безопасности, чтобы третьи лица не смогли воспользоваться сервисом, — отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Услугополучателям не обязательно обращаться в ЦОН для того, чтобы забрать готовые результаты. Можно заказать доставку на дом, ответив согласием на SMS-сообщение.