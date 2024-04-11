Пострадавшие от паводка сельчане Костанайской области возвращаются домой

Речь идет о тех, кто проживал в эвакуационных пунктах в селе Торгай, 600 человек вернулись в свои села. Все эвакуационные пункты здесь, на юге Костанайской области, уже закрыли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото из архива телеграм-канала ДЧС Костанайской области

На брифинге в Республиканском информационном штабе заместитель акима Костанайской области Арман Абенов рассказал о ситуации в регионе.

Из зон подтопления талыми водами эвакуировали 9099 человек. Население полностью обеспечено продуктами питания и медикаментами.

«Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь выплачена 686 семьям на сумму 126,6 млн тенге», - сказал спикер.



Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга. Сброс воды с Каратамарского водохранилища снижен до 900 м3/сек., также отмечается снижение притока до 1382,5 м3/сек.

Всего по области за период паводка откачано более 850 тысяч м3 воды, уложено более 98 тысяч мешкотары, отсыпано более 7,5 тысяч тонн инертных материалов. Задействовано 423 единицы техники, 136 мотопомп, 27 плавательных средства, 4 воздушных судна и др.