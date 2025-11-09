Пострадавший от обрушения облицовки дома в Астане фельдшер находится в крайне тяжелом состоянии

Происшествия
72

По факту ведется досудебное расследование, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада ЖК в Астане пострадали пять человек. Все они были доставлены в многопрофильную больницу №1.

По состоянию на 9 ноября в отделении реанимации находятся двое пациентов, три пациента - в профильных отделениях.

Из пяти пострадавших двое - фельдшеры, которые получили производственные травмы при исполнении трудовых обязанностей.

"Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера - среднее. Она находится в отделение нейрохирургии. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Дополнительно сообщаем, что распространяемая в соцсетях информация о том, что полученные травмы фельдшеров не признают производственной травмой - не соответствует действительности. Данное происшествие относится к производственной травме", - говорится в сообщении акимата Астаны.

По факту получения травм ДП города ведется досудебное расследование, также согласно требованиям Трудового кодекса РК, ст. 188 проводится расследование несчастного случая государственным инспектором труда.

#Астана #медики #обрушение обшивки дома

