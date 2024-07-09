Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе

Природоохранные прокуроры в ходе изучения плана природоохранных мероприятий акимата области установили многочисленные нарушения, сообщает Kazpravda.kz
Так, экологическим законодательством были установлены требования по финансированию улучшения окружающей среды.
Акиматы обязаны выделять на их реализацию средства не менее сумм, поступивших от природопользователей за предыдущие 3 года.
К примеру, за 2019-2021 годы по области от всех компаний за загрязнение окружающей среды в бюджет поступило 25 млрд тенге, соответственно, акимат должен выделять средства на улучшение окружающей среды не менее этой суммы.
Однако, общие затраты по плану на 2022-2024 годы составили всего 23 млрд тенге.
Кроме того, сам план не соответствует требованиям, так как содержит мероприятия, не предусмотренные типовым перечнем.
В план необоснованно включены газификация сел, ремонт теплосетей, содержание аппаратов лесных учреждений.
Общая сумма потраченных на не предусмотренные законом мероприятия средств превысила 8 млрд тенге.
«В настоящее время по мерам природоохранной прокуратуры план природоохранных мероприятий корректируется в соответствии с типовым перечнем, сумма финансирования будет увеличена до 30 млрд тенге», – сообщили в надзорном органе.
В областной прокуратуре добавили, что по акту надзора виновные сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.