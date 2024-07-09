Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе

Природоохранные прокуроры в ходе изучения плана природоохранных мероприятий акимата области установили многочисленные нарушения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, экологическим законодательством были установлены требования по финансированию улучшения окружающей среды.

Акиматы обязаны выделять на их реализацию средства не менее сумм, поступивших от природопользователей за предыдущие 3 года.

К примеру, за 2019-2021 годы по области от всех компаний за загрязнение окружающей среды в бюджет поступило 25 млрд тенге, соответственно, акимат должен выделять средства на улучшение окружающей среды не менее этой суммы.

Однако, общие затраты по плану на 2022-2024 годы составили всего 23 млрд тенге.

Кроме того, сам план не соответствует требованиям, так как содержит мероприятия, не предусмотренные типовым перечнем.

В план необоснованно включены газификация сел, ремонт теплосетей, содержание аппаратов лесных учреждений.

Общая сумма потраченных на не предусмотренные законом мероприятия средств превысила 8 млрд тенге.

«В настоящее время по мерам природоохранной прокуратуры план природоохранных мероприятий корректируется в соответствии с типовым перечнем, сумма финансирования будет увеличена до 30 млрд тенге», – сообщили в надзорном органе.

В областной прокуратуре добавили, что по акту надзора виновные сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.