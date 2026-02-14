Фото: Сали Сабиров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров эмоциально отреагировал на свою яркую победу на главных стартах четырехлетия, сообщает Kazpravda.kz

«Хочу посвятить эту медаль всему Казахстану! Я не могу поверить в это. Весь сезон я боролся с собой, сезон был максимально тяжелым для меня. На соревнованиях пытался исполнять пять четверных прыжков, ни разу не получилось. Но сегодня карты сложились, сделал всё, что мог. Шел к этим Олимпийским играм около пяти лет. Весь сезон я хотел просто сделать свою работу именно на Олимпиаде и сегодня получилось», - поделился эмоциями победитель.

По его словам, он постоянно ощущал сумасшедшую поддержку от соотечественников.

«В социальные сети невозможно было зайти - там все было про меня. Невероятная поддержка, особенно на трибунах. Я очень-очень счастлив. Огромный рахмет всем, кто находился у экранов, на трибунах, кто писал комментарии, посты. Наверное все прочитаю», - рассказал олимпийский чемпион.

Триумфатор Олимпиады пожелал удачи всем нашим спортсменам, кто продолжает выступать на Олимпиаде.

«Насколько я понимаю, завтра конькобежный спорт, буду болеть. А также шорт-трек, могул! Постараюсь быть везде!», - сказал Михаил Шайдоров.

Напомним, сегодня ночью казахстанский фигурист стал олимпийским чемпионом, набрав по итогам короткой и произвольной программ 291,58 балла.

Позже Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпиады.