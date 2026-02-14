Казахстанский фигурист поделился эмоциями после завоевания золотой медали
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров эмоциально отреагировал на свою яркую победу на главных стартах четырехлетия, сообщает Kazpravda.kz
«Хочу посвятить эту медаль всему Казахстану! Я не могу поверить в это. Весь сезон я боролся с собой, сезон был максимально тяжелым для меня. На соревнованиях пытался исполнять пять четверных прыжков, ни разу не получилось. Но сегодня карты сложились, сделал всё, что мог. Шел к этим Олимпийским играм около пяти лет. Весь сезон я хотел просто сделать свою работу именно на Олимпиаде и сегодня получилось», - поделился эмоциями победитель.
По его словам, он постоянно ощущал сумасшедшую поддержку от соотечественников.
«В социальные сети невозможно было зайти - там все было про меня. Невероятная поддержка, особенно на трибунах. Я очень-очень счастлив. Огромный рахмет всем, кто находился у экранов, на трибунах, кто писал комментарии, посты. Наверное все прочитаю», - рассказал олимпийский чемпион.
Триумфатор Олимпиады пожелал удачи всем нашим спортсменам, кто продолжает выступать на Олимпиаде.
«Насколько я понимаю, завтра конькобежный спорт, буду болеть. А также шорт-трек, могул! Постараюсь быть везде!», - сказал Михаил Шайдоров.
Напомним, сегодня ночью казахстанский фигурист стал олимпийским чемпионом, набрав по итогам короткой и произвольной программ 291,58 балла.
Позже Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпиады.