Потери от большой воды компенсируются и гражданам, и бизнесу

Первый транш средств на эти цели из республиканского бюджета уже поступил, о чем сообщил директор Палаты предпринимателей СКО Есжан Оразалин. Он также является членом региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего бизнеса.

По уточненным данным, в Северо-Казахстанской области в результате паводков пострадали 140 предпринимателей. Все они обратились или намерены обратиться за возмещением ущерба в региональную комиссию.

– Мы рассмотрели 99 заявок на сумму более двух миллиардов тенге, из которых одобрили 41 заявку на сумму около 900 миллионов тенге, – рассказал Есжан Оразалин. – По остальным заявкам комиссия отказала в связи с тем, что не все документы были представлены либо заявки поступили от субъектов агропромышленного комплекса, решение по которым принимает другая комиссия.

Первые 90 млн тенге на выплату компенсаций по девяти заявкам предпринимателей уже отправлены на счета пострадавших.

Выделение средств из республиканского бюджета осуществляется по мере предоставления полного пакета документов от регионов.

...Решается и «квартирный вопрос» людей, пострадавших от разрушительного паводка. О том, как идет работа в этом направлении, рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев в ходе прямого эфира с жителями города.

Он сообщил, что из 2 400 пострадавших домов 1 696 признаны аварийными, 757 – подлежат ремонту и в 400 из них ремонт уже заканчивается. Снесено 1 030 домов, а ключи от нового жилья получил 761 человек, более 200 семей заселились в новые дома в микрорайоне «Бiрлiк».

Прозвучали жалобы на качество строи­тельства. У кого-то разбухли от сырости двери, у кого-то оказался линолеум с дырами, а у кого-то возникли проблемы с электричеством. В ответ аким заверил, что все недостатки будут устранены.

– Мы создаем комиссию для контро­ля качества работ, и подрядчики будут исправлять все недочеты, – заверил Серик Мухамедиев. – В ближайшее время будут сданы еще несколько домов.

Тем временем более 700 человек продолжают жить в студенческих общежитиях, которые должны быть освобождены к началу нового учебного года. В этой связи аким Петропавловска сказал, что никто не останется на улице, несмотря на техничес­кие задержки и сложности с ремонтом.