Повержен лидер Востока

Столичный «Барыс» одержал вторую победу кряду.

Екатеринбургский «Автомобилист» прибыл в Астану в качестве единоличного лидера Восточной конференции, а в случае победы и вовсе мог сравняться по очкам с лучшей на сегодняшней день командой Континентальной хоккейной лиги – СКА из Санкт-Петербурга, но не вышло...

«Барыс» основательно подготовился к встрече с уральской командой, которая до посещения столицы Казах­стана выдала впечатляющую победную серию из четырех побед подряд. В свою очередь, и у нашей команды было неплохое настроение, так как последний поединок она всухую со счетом 2:0 выиграла у челябинского «Трактора».

Положительных эмоций добавил нам и дебют в этой встрече словацкого вратаря Юлиуса Гудачека, который до прибытия в стан «барсов» поиграл в КХЛ за череповецкую «Северсталь», московский» Спартак» и рижское «Динамо», а также завоевывал «серебро» на чемпионате мира в 2012 году. 34-летний хоккеист уже был в заявке столичной команды, но на лед вышел только в этот день и, отразив 24 прямых броска, оставил в неприкосновенности ворота казахстанской команды.

Начало встречи получилось очень неприятным – наш нападающий Алихан Асетов получил повреждение в столк­новении с американским защитником екатеринбурж­цев Ником Эбертом, который после видеопросмотра получил справедливое удаление до конца игры. Помимо этого, россиянам еще и дали пятиминутный штраф, которым воспользовался уже американский легионер казахстанской команды Энтони Луис, удачно сыгравший на добивании. Ему, кстати, ассистировал еще один наш хоккеист из США Джесси Грэм, набирающий очки в четвертой игре подряд. На 18-й минуте первого периода все тот же Грэм принял участие в еще одной результативной контратаке, которая завершилась взятием ворот гостей уже нападающим сборной Казах­стана Аркадием Шестаковым.

В оставшиеся два периода соперники голами не отметились, а наши хоккеисты еще и отличились оборонительными действиями.

После матча состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров команд, и вот что, например, отметил наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин:

– Наверное, плохое начало было, и мы два гола пропустили. Далее уже стали спасать игру. Были вроде неплохие шансы, сделали 36 бросков, и 22 из них заблокировали игроки «Барыса», за что им нужно отдать должное. Здорово сыграл и вратарь соперника.

В свою очередь главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка сказал следующее:

– Еще раз хочу поблагодарить болельщиков! Очень хорошая атмосфера. Надеюсь, с каждой игрой будет зрителей все больше и больше. Ну и, конечно, ребята молодцы. Мы знали, что играем с такой мастеровитой командой, с очень хорошим большинством, лучшей в лиге. Поэтому мы не хотели удаляться, но соперник нас заставил это сделать. При этом ребята молодцы, на себя ловили. Где не смогли, там Гудачек помог. Поэтому еще раз говорю спасибо ребятам за этот матч. Готовимся к следующему.

«Барыс» завершил четырехматчевую домашнюю серию, в которой одержал три победы. Теперь наша дружина отправится на выезд, где 24 сентяб­ря сыграет в Череповецке с «Северсталью», 26-го в Ярославле с «Локомотивом» и 28-го в Москве против «Спартака».