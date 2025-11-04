Повышая правовую грамотность населения

В столице прошла республиканская социальная акция «Народный юрист». На несколько часов холл во Дворце школьников превратился в импровизированный юридический штаб, где собрались около ста специалистов. Среди них юристы, адвокаты, представители акимата, прокуратуры, налоговых органов, нотариусы, следователи, судебные исполнители.

фото Игоря Бургандинова

– Особенность акции в том, что любой гражданин может получить бесплатную юридическую помощь без предварительной записи, – пояснил заместитель прокурора города Астаны Маратбек Мирзамуратов. – Это открытая площадка, где представители разных ведомств отвечают на вопросы граждан по своим направлениям.

Акция проходила в формате живого общения – без талонов и ожиданий. Жители приходили семьями, их провожали к нужным экспертам, где они напрямую задавали вопросы и получали ответы. Для посетителей подготовили информационные буклеты и памятки, а на больших LED-экранах показывали видеоролики о профилактике мошенничества и финансовых рисков.

Всего за один день консультации получили около 800 человек. Аким столичного района Есиль Дарменияр Кыдырбек-улы рассказал, что жители обращались по таким вопросам, как регистрация и оформление недвижимого имущества, прав собственности, эксплуатация и обслуживание общедомовых инженерных сетей, земельные отношения, жилищные споры, социальные и трудовые права граждан.

– Мы старались помочь каж­дому заявителю, направить к нужным специалистам, – заверил аким.

Наибольшее число обращений в правоохранительные органы касалось жалоб на расследования по уголовным делам. Как пояснил зампрокурора Маратбек Мирзамуратов, граж­дане указывают на волокиту, несогласие с возбуждением дела, с приговором.

– Мы даем людям правовую консультацию, разъясняем, какие у них есть права и какие шаги можно предпринять. Все обращения фиксируются. Всего за время проведения акции по Казахстану обратились более 400 тысяч человек, – сообщил он.

Юридический консультант Татьяна Колбасова подчеркнула, что подобные акции особенно важны для тех, кто не знает, куда обратиться.

– Сегодня ко мне пришли несколько человек с разными проблемами, в основном граж­данско-правовыми. Одна граж­данка заключила договор на установку пластиковых окон, но работы не выполнили. Мы прямо здесь связались с исполнителем, и он пообещал установить окна завтра. Иногда можно решить вопрос сразу, без долгих процедур, – отметила юрист.

Среди пришедших на прием – житель села Мортык Целиноградского района Кайрат Баймуханбетов. Его волнует судьба озера Мортык, которое находится недалеко от столицы рядом с одноименным поселком.

Столичная жительница Салтанат Шарыбекова поделилась, что из-за болезни осталась без работы и не может выплачивать кредиты. Теперь она просит составить новый график погашения с учетом ее положения и выйти из черного списка банка.

– Не каждый человек может оплатить консультацию юриста. Чаще всего к нам приходят с гражданско-правовыми, семейными и имущественными вопросами. Главная проблема – люди подписывают документы не читая их, не проверяют, кому дают деньги в долг, на что соглашаются. В результате остаются без защиты. Мы стараемся объяснить: прежде чем подписывать, нужно понимать последствия, – порекомендовал юридический консультант Даулет Омирзаков, подчеркнув, что такие встречи повышают правовую грамотность населения.

