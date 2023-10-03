Повышение температуры воды Амазонии привело к гибели более ста дельфинов

В тропических лесах Амазонки за неделю из-за резкого повышения температуры воды погибло более сотни дельфинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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По словам экспертов, многие животные еще могут погибнуть, так как в регионе сохраняется сильная засуха. Температура воды в районе озера Тефе превысила +38 градусов, сообщает агентство Associated Press (АР).

Накануне еще два мертвых дельфина были найдены в районе озера. Всего в озере Тефе обитало около 1,4 тыс. речных дельфинов. По сообщениям местных СМИ, из-за изменения температурного режима также погибли тысячи рыб.

«За одну неделю мы уже потеряли около 120 животных, что может составлять от 5% до 10% популяции», — сказал исследователь из Института Мамирауа Мириам Мармонтель.

Институт охраны биоразнообразия при правительстве Бразилии заявил на прошлой неделе, что направил группы ветеринаров и экспертов по водным млекопитающим для расследования случаев смерти.