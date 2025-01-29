Повысить тарифы на услуги ЖКХ можно было 15 лет назад – энергетик

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Энергетик Жакып Хайрушев пояснил, за счет чего в Казахстане будет создан ядерный кластер, о котором говорил на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, строительство АЭС даст мультипликативный эффект, который отразится на развитии промышленности, строительстве, сервисных услугах, образовательных, научных отраслей.

«Президент заговорил о второй, а может быть и о третьей атомной станции. К моменту создания второй, мы на 80% будем готовы строить ее самостоятельно. Для начала научимся у партнеров проектированию сложных объектов, строительству специфических железобетонных изделий, которых в Казахстане еще даже не производилось, поскольку технологию производители держат в секрете, у каждого свое ноу-хау», – прогнозирует эксперт.

Он привел в пример китайцев, которые через 20 лет после того, как французы завезли им свой цемент на первую электростанцию, начали строить АЭС самостоятельно.

Спикер также затронул роль ИИ, отметив, что вопросы автоматики, внедрения нейросетей, явно будут прослеживаться и в энергетике. Кроме того, эксперт поддержал тезис президента о необходимости соответствия тарифов ЖКХ рыночным условиям.

«Их нужно было повышать лет 15 назад, чтобы не пришлось ощущать такой износ. Глава государства с сожалением отметил, что если бы 5 лет назад начали строить Балхашскую ТЭЦ на угле, сегодня она была бы хорошим подспорьем для энергосистемы Казахстана. Однако ставка была сделана на действующие электростанции, что довело их до аварийного состояния», – объяснил спикер.

По его словам, в настоящее время меняются мировые цены на всю продукцию, а наша электроэнергетика полностью зависит от импортного оборудования. И, в условиях низких тарифов, приходилось в убыток приобретать оборудование, чтобы не пришлось покупать электроэнергию у зарубежных стран.

«За время, пока шел импорт, мы модернизировали электростанции. Президент между строк сказал, что та работа, которую провело правительство, сегодня дала результат. Однако нам это стоило нескольких миллиардов долларов», – высказался Хайрушев.

Эксперт считает, что следует двигаться дальше, ориентируясь на собственные энергоисточники, именно об этом также сказал глава государства: в ближайшее время будет построено до 3 гВТ новых мощностей, а к 2029 году – в десятки раз больше.

Вместе с тем энергетик отмечает, что в отрасли требуется генеральная схема расположения энергетических объектов.

«У нас до октября 2024 года был пробел – мы не знали, будет АЭС или нет. Но сегодня круг замкнулся. Теперь есть информация на несколько лет вперед, где у нас будет ВИЭ, АЭС, можно планировать, где располагать вторую и третью АЭС. Можно рассматривать и угольные электростанции, поскольку президент сегодня сказал, что технологии глубокой очистки уходящих газов активно используют в Китае, Южной Корее. Значит, такие технологии к нам тоже скоро придут и их тоже нужно будет где-то размещать», – перечислил спикер.

В ходе расширенного заседания правительства глава государства поручил немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов.

Спикер пояснил, что говоря о новых стандартах, Токаев подразумевает культуру потребления и производства. Жакып Хайрушев привел в пример внедрение в некоторых областях страны водосберегающих технологий, дающих экономию воды на уровне 8%. Такие технологии должны быть и в электроснабжении, считает он.

«Если ты больше потребляешь, должен больше платить. Этот месседж президента надо неукоснительно соблюдать. Насос или фильтры при смене нужно устанавливать ресурсосберегающие, чтобы в квартирах не было +27 и открытые форточки. Вот это и есть новые стандарты», – пояснил энергетик.

Он привел в пример Иран, имеющий богатейшие месторождения природного газа, где приняли нормы о снижении температуры в квартирах на 2 градуса. А в нашей стране, по словам Хайрушева, нормы по-прежнему устаревшие, советские. Но при введении новых стандартов, важно проводить разъяснительную работу среди населения, рассказывать, почему в квартирах не должно быть жарко и душно в период отопительного сезона, заключил эксперт.