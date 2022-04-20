«Поймать» клеща

Шесть человек в регионе уже стали первыми жертвами клещей. Из-за раннего потепления насекомые пробудились почти на две недели раньше. С укусами клещей к медикам обратились шесть человек: четверо – в Костанае, один – в Рудном и один –в Алтынсаринском районе. В последнем случае жертвой стал 10-летний мальчик. Примечательно, что на четверых из шес­ти насекомые «напали» в черте города. Один из укушенных «поймал» клеща на даче, другой – на кладбище.

– Активность клещей нынче настолько высокая, что необязательно выезжать в лес, на природу – в степи риск попасть под атаку клеща значительно выше,– пояснила руководитель отдела эпиднадзора за особо опасными инфекциями ДСЭК Костанайской области Людмила Налобина. – Все клещи сняты с пострадавших, проводятся исследования на наличие клещевого энцефалита. Вообще-то Костанайская область – свободная зона от клещевого энцефалита, поэтому риск заразиться крайне низок. Тем не менее пострадавшие будут находиться под наблюдением врачей-инфекционистов 21 день.

Специалисты напоминают, что укусы клещей лучше предупредить. Светлая одежда, головной убор и заправленные в брюки носки – вам в помощь.