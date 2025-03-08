Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем Президент 8 марта 2025 г. 8:00 5 Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю. Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения. Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность. Государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан. Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! #президент #поздравления #8 марта