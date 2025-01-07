Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым

Общество
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Дорогие соотечественники!

Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник является олицетворением добра и надеж­ды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма.

В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся.

Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенацио­нальной идентичности.

Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.

Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!

С праздником Рождества Христова!

#президент #поздравления #Рождество

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