Пожар и взрывы на СТО в Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Двое из трех пострадавших при ЧП на станции технического обслуживания в городе Актау находятся в крайне тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото: ДЧС Мангистауской области

Врач Мангистауской областной больницы Самалбек Жумагулов рассказал о состоянии мужчин, которые пострадали при пожаре на станции технического обслуживания.

«Вчера, 12 января, к нам поступили трое пострадавших 19, 36 и 51 года. Двое из них в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Они получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, спины, рук и ног. Третий пострадавший в стабильном состоянии, в сознании, он получил ожоги рук и лица», – сообщил Самалбек Жумагулов.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона отметили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания еще устанавливаются.

Напомним, 12 января на СТО в Актау вспыхнул пожар. В ходе пожара взорвались 6 бытовых газовых баллонов. Пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газбаллонов.

В ходе происшествия 1 работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.