Пожар произошел на ТЭЦ Риддера
Энергетика , Происшествия
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Пожар тушили на тепловой электростанции (ТЭЦ) города Риддера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Возгорание началось 19 января в 06:54 в цехе топливоподачи АО «Риддер ТЭЦ». На данный момент пожар потушен, жертв нет.
"Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена", – проинформировали в ДЧС.
На место выехал аким области Даниал Ахметов.
Информацию от областного штаба по ЧС опубликуют дополнительно.
Видео пожара попало в Сети.