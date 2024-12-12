Пожар в Калифорнии достиг площади более 1,6 тыс. га

США, Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как сообщил телеканал CBS, локализовать его удалось только на 7%

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Площадь пожара в Малибу в штате Калифорния достигла более 1,6 тыс. га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне отметил, что в течение последней ночи пожар увеличился в размерах на 39%, по большей части он распространяется на запад. Тушение при этом затруднено, как и прежде, непростыми погодными условиями.

«Глубокая и пересеченная местность, а также сильные ветры и низкая влажность продолжают создавать трудности для пожарных», — заявили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии.

Огонь уже уничтожил 9 строений, частично поврежденными оказались еще 6. О погибших и пострадавших не сообщалось. В районах поблизости, находящихся в зоне риска, проводится эвакуация.

При этом причина первоначального возгорания остается неизвестной. К расследованию привлечены следователи по поджогам.

Власти города Малибу открыли станцию неотложной помощи, где эвакуирующиеся жители могут получить воду, питание и первую медицинскую помощь в случае необходимости.

«Департамент шерифа проводит эвакуацию следующим образом: они ходят от двери к двери. Они ездят по улицам с духовым рожком и стучат в каждую дверь. Они будят людей и вытаскивают их из домов», — сообщил представитель города Малибу Мэтт Майерхофф.

Пожар разгорелся еще 10 декабря, и на тот момент его площадь составляла 900 га. Отмечалось, что из-за сильного ветра, который достигал 64 км/ч, и низкой влажности в 5% ситуация стала сложнее, в связи с этим огонь распространялся быстрее.

#США #пожар #Калифорния #Малибу

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