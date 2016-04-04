Поднятые по тревоге первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия спустя 12 минут. Однако к тому времени открытый огонь уже охватил более 300 квадратных метров кровли двухэтажного здания, что свидетельствует о том, что сообщение по телефону 101 поступило с изрядным опозданием.

С учетом масштаба пожару был присвоен высший номер вызова, в его ликвидации были задействованы 20 единиц техники и 74 человека личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС СКО военизированной пожарной команды АО «ЮУЖД», пожарных расчетов ФАО «Өрт сөндіруші», техника и сотрудники ТОО «Кызылжар су».

Дополнительную опасность представляло то обстоятельство, что в здании использовалось газовое отопление: по ходу работ огнеборцы вынесли несколько газовых и кислородных баллонов, предотвратили взрыв газголь­дера. На локализацию пожара понадобилось два с половиной часа, но люди справились с задачей: им удалось не допустить распространения огня на соседние производственные помещения. Жертв и пострадавших нет.

Общая площадь пожара сос­тавила 964 квадратных метра. Причины случившегося и нанесенный огнем ущерб устанавливаются. Стоит отметить, что торжественный пуск не имеющего аналогов не только в Казахстане, но и на всей территории СНГ предприятия состоялся совсем недавно – в конце января.