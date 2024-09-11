Пожилую женщину искали сутки в Карагандинской области

Она пропала 9 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

11 сентября в городе Шахтинск, в окрестностях поселка Новодолинский, был успешно завершен поиск пропавшей гражданки 1941 года рождения. Поисковые работы продолжались в течение суток.

Женщина 9 сентября вышла от подруги домой и заблудилась. Она была найдена спасателями всего в 4 километрах от места исчезновения.

Женщина была найдена в удовлетворительном состоянии и не пострадала, отметили в МЧС.